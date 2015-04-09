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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 08:59 BJT

《汇市简讯》欧元/美元承压，因美元全线上涨

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* 欧元/美元在小时支撑位1.0775/80下方微幅下跌，美元全线上涨

* 支撑位在昨日低点1.0763，如突破，则目标位为1.0710/20

* 利差交易需求打压欧元，其已成为投资者青睐的融资货币(完)

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全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 张涛)

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