国信期货：国内镍价继续寻底，投资者宜短空长多

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
以下内容节选自4月9日的《期货日报》：
自3月底以来，国内镍价连遭重挫，资金市特征较为明显，考虑到国内生产成本及供应逐步收紧等因素，短期镍价承压向下的空间不大，投资者应以短空长多策略对待。
近阶段镍进口比价较好，进口镍市场非常活跃，大量俄镍涌入对国内现货市场构成冲击。据贸易商透露，近期俄镍货源充足，现货市场升水大幅回落，俄镍对金川贴水大幅拉大，市场悲观情绪弥漫，下游企业以观望为主，现货市场成交寡淡，对期价构成进一步压力。(完)
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(整理 路透中文部)
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东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。