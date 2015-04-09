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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 09:00 BJT

国信期货：国内镍价继续寻底，投资者宜短空长多

以下内容节选自4月9日的《期货日报》：

自3月底以来，国内镍价连遭重挫，资金市特征较为明显，考虑到国内生产成本及供应逐步收紧等因素，短期镍价承压向下的空间不大，投资者应以短空长多策略对待。

近阶段镍进口比价较好，进口镍市场非常活跃，大量俄镍涌入对国内现货市场构成冲击。据贸易商透露，近期俄镍货源充足，现货市场升水大幅回落，俄镍对金川贴水大幅拉大，市场悲观情绪弥漫，下游企业以观望为主，现货市场成交寡淡，对期价构成进一步压力。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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