港报财经评论：资金追逐低估值港股--经济日报4月9日

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
资金追逐低估值港股/ 林瑞芬
今个复活节长假够晒长，港零售及旅游业则受来港旅客减少而吹冷风，惟中美股市却炽热，港股假后大幅飈升，中资股表现强势，股市热经济冷，中港皆然。港股成为中国内地资金投资旺地，资金分流到港，港股通昨用尽105亿港元额度，创通车以来新高。大市昨成交额达2,500亿港元，恒指升3.8%至26,236，顺势挑战26,400阻力。国指更大升5.8%至13,396，顺势挑战13,400，突破后14,000目标在望。 自从中国证监会批准中国内地公募基金投资港股，估值相对廉宜的香港中、小型股份价量皆升，除中资券商积极推报告推介外，花旗也加入唱好行列，选股准则以受惠一带一路的基建类股份为主，并推介中国机械工程 、中国建筑 及中国联塑 。二是折让率较深的中、小型H股，主要推介中联重科 ；三是相对中国内地股同类而估估值较低的港股，推介股份有舜宇光学 、国美 ；四是可能被纳深港通的股份，如首创置业 、巨腾 、中国通讯 、福寿园 等。 正如上周谈及中、小股刚起动，长假随外围市况造好，昨日蜂拥而上，涨升10%都属小儿科！TMT股份的表现最出色，因中国内地同类股早已炒到飞天，近日推介过的金山软件 、畅捷通 、金蝶 等TMT股份涨17%至24%不等，升势之急令人意外，周三刚推介的中兴通讯 亦被扫高了19%。A股的折让率持续收窄，如曾推介过的金隅 昨急涨15%，而3月底时分析折让大基建H股续有升势，中铁H股 上望11.5港元、中交 上望16港元，现价两股份别为9.66港元及14.54港元，短时间升近目标又是意外。炒AH股折让率收窄，之前推介的恒生H股ETF 最直接受惠，昨涨5.9%至135.1港元，目标140港元看怕很快就到。上交所上周公布批准投资者一人可开设多个证券户口，上周推介的中国银河 自然乘势而起，昨涨22%至11.2港元。(B05)
.......................................................................
中资股疯狂，国指再战14,000/ 余少文 国企指数一如预期高开，但急升超过5%则出乎意料，升抵首目标13,400点，预期可顺势挑战14,000点。至于中资股差不多全面上升，大折让H股秤先。中国内地股市经过周二走高后，昨日反覆靠稳，上证综合指数触及4,000点便有少少压力。而国企指数由头升到尾，最后升733点或5.8%，收报13,396点，是三年多以来最大单日升幅，成交额激增至581亿港元，撇除停牌股份，只有三只股份下跌，即有98%主板H股上升；至于红筹指数升272点或5.7%，收报5,068点，以百分率计算是三年多以来最大单日升幅，但以点数计算则是近六年半以来最大，成交额165亿港元。 昨日已指出国指昨日可以走高，只是升幅超过5%则出乎意料，但A股昨日未能大升，有回气迹象。只是中国内地允许投资者一人开设多个证券帐户，即投资者可以在多家证券公司开户，一个帐户一家证券公司，反映中国开放证券市场，理应可以刺激中国内地股市的成交量。当然，因应客户变相自由转户，可能令证券公司减价吸纳客户，减价战也可能蔓延至融资融券，若然是在淡市，会对证券股带来少许影响，但在目前大牛市，影响有限。 当然，中资股疯狂，或是预期中国继续挺股市，因为官方喉舌《人民日报》和《新华社》先后发文撑股市，如近日表示人民银行多次减息降准来释放流动性，但仅靠银行放贷让资金进入实体经济显然不现实，股票市场必须发挥更大的资源配置作用。又或在3月底文章指股市不惧经济下行压力，已经处于牛市之中，都反映中国希望透过股市的财富效应来刺激经济，也是近年经常提及可刺激中国内地消费的其中一个可能性。近日亦指出，若然中国内地大户认为国指远吸引A股，炒高国指并不出奇，也是昨日港沪通爆额的原因之一。而国指昨日升至目标后，今年预测PE仍然有9.3倍，相比恒生指数和红指的12.5倍和12.7倍为低，当然也低于沪深300指数、上证和深证成分指数今年预测PE17.2倍、14.5倍和16.8倍，故国指已升至13,400点，应该可以挑战14,000点。由于国指14,000点的重要性跟恒指25,000点一样，故见恒指升破25,000点后，也憧憬国指也可紧随其后升破14,000点。(B06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。