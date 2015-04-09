港报财经评论：资金追逐低估值港股--经济日报4月9日

资金追逐低估值港股/ 林瑞芬

今个复活节长假够晒长，港零售及旅游业则受来港旅客减少而吹冷风，惟中美股市却炽热，港股假后大幅飈升，中资股表现强势，股市热经济冷，中港皆然。港股成为中国内地资金投资旺地，资金分流到港，港股通昨用尽105亿港元额度，创通车以来新高。大市昨成交额达2,500亿港元，恒指升3.8%至26,236，顺势挑战26,400阻力。国指更大升5.8%至13,396，顺势挑战13,400，突破后14,000目标在望。 自从中国证监会批准中国内地公募基金投资港股，估值相对廉宜的香港中、小型股份价量皆升，除中资券商积极推报告推介外，花旗也加入唱好行列，选股准则以受惠一带一路的基建类股份为主，并推介中国机械工程 、中国建筑 及中国联塑 。二是折让率较深的中、小型H股，主要推介中联重科 ；三是相对中国内地股同类而估估值较低的港股，推介股份有舜宇光学 、国美 ；四是可能被纳深港通的股份，如首创置业 、巨腾 、中国通讯 、福寿园 等。 正如上周谈及中、小股刚起动，长假随外围市况造好，昨日蜂拥而上，涨升10%都属小儿科！TMT股份的表现最出色，因中国内地同类股早已炒到飞天，近日推介过的金山软件 、畅捷通 、金蝶 等TMT股份涨17%至24%不等，升势之急令人意外，周三刚推介的中兴通讯 亦被扫高了19%。A股的折让率持续收窄，如曾推介过的金隅 昨急涨15%，而3月底时分析折让大基建H股续有升势，中铁H股 上望11.5港元、中交 上望16港元，现价两股份别为9.66港元及14.54港元，短时间升近目标又是意外。炒AH股折让率收窄，之前推介的恒生H股ETF 最直接受惠，昨涨5.9%至135.1港元，目标140港元看怕很快就到。上交所上周公布批准投资者一人可开设多个证券户口，上周推介的中国银河 自然乘势而起，昨涨22%至11.2港元。(B05)

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中资股疯狂，国指再战14,000/ 余少文 国企指数一如预期高开，但急升超过5%则出乎意料，升抵首目标13,400点，预期可顺势挑战14,000点。至于中资股差不多全面上升，大折让H股秤先。中国内地股市经过周二走高后，昨日反覆靠稳，上证综合指数触及4,000点便有少少压力。而国企指数由头升到尾，最后升733点或5.8%，收报13,396点，是三年多以来最大单日升幅，成交额激增至581亿港元，撇除停牌股份，只有三只股份下跌，即有98%主板H股上升；至于红筹指数升272点或5.7%，收报5,068点，以百分率计算是三年多以来最大单日升幅，但以点数计算则是近六年半以来最大，成交额165亿港元。 昨日已指出国指昨日可以走高，只是升幅超过5%则出乎意料，但A股昨日未能大升，有回气迹象。只是中国内地允许投资者一人开设多个证券帐户，即投资者可以在多家证券公司开户，一个帐户一家证券公司，反映中国开放证券市场，理应可以刺激中国内地股市的成交量。当然，因应客户变相自由转户，可能令证券公司减价吸纳客户，减价战也可能蔓延至融资融券，若然是在淡市，会对证券股带来少许影响，但在目前大牛市，影响有限。 当然，中资股疯狂，或是预期中国继续挺股市，因为官方喉舌《人民日报》和《新华社》先后发文撑股市，如近日表示人民银行多次减息降准来释放流动性，但仅靠银行放贷让资金进入实体经济显然不现实，股票市场必须发挥更大的资源配置作用。又或在3月底文章指股市不惧经济下行压力，已经处于牛市之中，都反映中国希望透过股市的财富效应来刺激经济，也是近年经常提及可刺激中国内地消费的其中一个可能性。近日亦指出，若然中国内地大户认为国指远吸引A股，炒高国指并不出奇，也是昨日港沪通爆额的原因之一。而国指昨日升至目标后，今年预测PE仍然有9.3倍，相比恒生指数和红指的12.5倍和12.7倍为低，当然也低于沪深300指数、上证和深证成分指数今年预测PE17.2倍、14.5倍和16.8倍，故国指已升至13,400点，应该可以挑战14,000点。由于国指14,000点的重要性跟恒指25,000点一样，故见恒指升破25,000点后，也憧憬国指也可紧随其后升破14,000点。(B06)