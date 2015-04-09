金鹏期货：大连豆粕多空势均力敌，短期维持高位振荡

3月31日，美国农业部公布了季度库存报告和播种面积预估报告，报告中美豆季度库存高于去年同期，但低于市场平均预估。而播种面积同样高于去年水平而低于市场平均预估。库存和播种面积均低于市场平均预估，说明市场在一定程度上已经提前消化这一利空消息，但高于去年水平，则又意味着供应方面确实有压力，这将继续压制盘面价格。(完)