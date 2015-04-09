金鹏期货：大连豆粕多空势均力敌，短期维持高位振荡

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
以下内容节选自4月9日的《期货日报》：
受美豆走势影响，连粕冲高回落，在前期振荡区间内运行。展望后市，南美丰产以及新作美豆生产的不确定性将共同左右盘面，连粕短期内仍将维持高位振荡。
3月31日，美国农业部公布了季度库存报告和播种面积预估报告，报告中美豆季度库存高于去年同期，但低于市场平均预估。而播种面积同样高于去年水平而低于市场平均预估。库存和播种面积均低于市场平均预估，说明市场在一定程度上已经提前消化这一利空消息，但高于去年水平，则又意味着供应方面确实有压力，这将继续压制盘面价格。(完)
详情请点选链接：here
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。