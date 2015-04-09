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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 09:02 BJT

金鹏期货：大连豆粕多空势均力敌，短期维持高位振荡

以下内容节选自4月9日的《期货日报》：

受美豆走势影响，连粕冲高回落，在前期振荡区间内运行。展望后市，南美丰产以及新作美豆生产的不确定性将共同左右盘面，连粕短期内仍将维持高位振荡。

　　3月31日，美国农业部公布了季度库存报告和播种面积预估报告，报告中美豆季度库存高于去年同期，但低于市场平均预估。而播种面积同样高于去年水平而低于市场平均预估。库存和播种面积均低于市场平均预估，说明市场在一定程度上已经提前消化这一利空消息，但高于去年水平，则又意味着供应方面确实有压力，这将继续压制盘面价格。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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