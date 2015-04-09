芝加哥期市：玉米期货一周来首次上涨，交易商准备迎接USDA报告

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
近月小麦合约 基本持平于每蒲式耳5.26美元，周三收平盘。
美国农业部料在周四的月报中上调2014/15年度玉米期末库存预估至18.54亿蒲式耳，为九年来最高。
更为有利的天气前景令小麦期货承压。
美国大平原地区的天气料会凉爽，预报周末将迎来急需的降雨。
--------------------------------0040GMT-----------------------
合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 526.00 -0.25 -0.05% +0.00% 512.41 51
CBOT玉米 379.75 0.50 +0.13% -0.85% 385.72 39
CBOT大豆 971.00 -0.50 -0.05% +0.00% 982.07 39
CBOT稻米 $10.63 $0.05 +0.47% -0.51% $10.78 37
美国原油 $51.01 $0.59 +1.17% -5.50% $48.62 55
汇率
欧元/美元 $1.076 -$0.002 -0.15% -0.46%
美元/澳元 0.766 -0.002 -0.29% +0.37%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/王兴亚；审校 于春红/杜明霞)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。