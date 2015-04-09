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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 09:14 BJT

芝加哥期市：玉米期货一周来首次上涨，交易商准备迎接USDA报告

近月小麦合约 基本持平于每蒲式耳5.26美元，周三收平盘。

美国农业部料在周四的月报中上调2014/15年度玉米期末库存预估至18.54亿蒲式耳，为九年来最高。

更为有利的天气前景令小麦期货承压。

美国大平原地区的天气料会凉爽，预报周末将迎来急需的降雨。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 526.00 -0.25 -0.05% +0.00% 512.41 51

CBOT玉米 379.75 0.50 +0.13% -0.85% 385.72 39

CBOT大豆 971.00 -0.50 -0.05% +0.00% 982.07 39

CBOT稻米 $10.63 $0.05 +0.47% -0.51% $10.78 37

美国原油 $51.01 $0.59 +1.17% -5.50% $48.62 55

汇率

欧元/美元 $1.076 -$0.002 -0.15% -0.46%

美元/澳元 0.766 -0.002 -0.29% +0.37%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张若琪/王兴亚；审校 于春红/杜明霞)

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