港报财经评论：沪港通玩炒爆额，指挥大市出神入化--信报4月9日

沪港通玩炒爆额，指挥大市出神入化/ 习广思

恒指昨日急升961点，升幅为2011年以来最劲，大市成交急升至2,500亿港元，也是历来最大单日成交，场面如此壮观，已经不能用寻宝去形容，简直是恐慌性入市。港股A股化，意味投机资金会趁升市抢到尽，不似散户与基金经理慢条斯理等位入市。资金疯狂入市抢货的原因之一是早于昨日下午A股仍未收市前，“沪港通”中的“港股通”买港股额度105亿港元已经用尽，意味其后的时间，中国内地投资者只能输入沽货指令，而不能输入买货指令。在如此情况下，位处香港的投资者因而拥有“独特”的市场地位与优势，能够不停买货至下午4时收市（当然要股票户口有足够资金买股）。

去年11月“沪港通”开通初期，因北水南下意欲不大，未发觉此机制运作有如此“副作用”，到昨天终于出现爆额情况，却发现对市场的影响非常严重。假如今日或未来一段时间，不停更新的额度耗用情况愈早用完，则反映市场对港股需求愈大，港股升幅就愈是夸张。事实上，相比起昨日2,500亿港元的大市成交，105亿港元只是“散纸”而已，假如中、港、外资大户有心营造市场“爆灯”气氛，有机会透过以上机制每日早早用尽买货额度，再于急升后的下午才输入沽货指令，这样便造就每日股价极度波动的现象，要操控港股，就有方法可循。

正如上周〈港股水源少沪港通再抽乾〉一文指出，去年11月“沪港通”开通后，AH股溢价指数由近100，升至135.44，意味沪股价格比港股高出近36%，即“沪港通”未能符合当局意欲，令两地资金互通并促进人民币国际化的愿景。促成近日港股成交突破千亿港元且节节上升的关键因素，正如日前〈解放水谷市玄机中小股吃香〉一文指出，中证监发布《公开募集证券投资基金参与沪港通交易指引》，以指引方式鼓励中国内地公募基金入市买港股后，再发布《调整保险资金境外投资相关规定通知》，提出险资境外投资范围适当拓宽，保险机构享有更多的自主配置空间，这两招催谷机构投资者来买港股，南下资金不用尽“港股通”额度才怪。(B02)

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美元逢低买黄金逢高沽/ 苏子

周一及周二黄金ETF的持仓分别减少1.79吨及2.39吨，这是继上月27日大幅减少5.97吨后，继续出现减少的不利情况。大家留意上述减持情况是发生在金价自低位大幅反弹的时候，这反映市场上不少投资者在金价反弹时均采取减持策略，对金市后市的走势其实较为利淡。目前市场对美国能否在今年内正式进入加息周期仍然存有重大分歧。由于上周五美国公布的非农就业数据结果差强人意，因此，不少市场人士均相信联储局已不大可能提前加息，故美元进一步上升的动力将会受到限制，美元一旦乏力上升，预料以美元计价的黄金的表现将不会好得到那里去。

不过，由于市场主流情绪仍以看好美元大方向为主，美国加息的预期仍然存在，因此，不少美元看好的投资者也倾向采取逢低买入美元的策略。因此，美元的走势即使欠缺动力上升，但由于回落时总会遇上趁低买入盘所带来的支持力，结果使到美元呈现反覆偏好的走势，而在此大前提下，黄金的正确交易策略便是趁金价反弹时采取候高建立短仓的策略。事实上，上述的黄金ETF持仓量在金价反弹时已见持续减少，已清楚反映市场上逢高沽出黄金的策略，极有可能已成为未来的交易的趋势。

周一金价虽然大幅裂口高开，幸而在突破前周的1,219.50美元高位后，升至20天保历加通道顶部阻力附近已受阻回落，并且更跌破100天平均线支持以下波动，到达50天平均线支持已获得支持，随后金价的走势便开始陷入窄幅上落的闷局。金价主要在100天平均线附近上下争持，暂时欠缺明确方向。短线而言，金价若乏力企稳在100天平均线支持以上波动及收市，预料市场逢高沽出的压力将会明显增加，这会令到金价顺利跌破50天平均线支持并完全补回上周与本周初的裂口的机会大增。一旦返回1,200美元关口以下收市，预料整体走势会回复弱势，并进一步下试20天平均线支持。(B12)