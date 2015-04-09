港报财经评论：沪港通玩炒爆额，指挥大市出神入化--信报4月9日

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
沪港通玩炒爆额，指挥大市出神入化/ 习广思
恒指昨日急升961点，升幅为2011年以来最劲，大市成交急升至2,500亿港元，也是历来最大单日成交，场面如此壮观，已经不能用寻宝去形容，简直是恐慌性入市。港股A股化，意味投机资金会趁升市抢到尽，不似散户与基金经理慢条斯理等位入市。资金疯狂入市抢货的原因之一是早于昨日下午A股仍未收市前，“沪港通”中的“港股通”买港股额度105亿港元已经用尽，意味其后的时间，中国内地投资者只能输入沽货指令，而不能输入买货指令。在如此情况下，位处香港的投资者因而拥有“独特”的市场地位与优势，能够不停买货至下午4时收市（当然要股票户口有足够资金买股）。
去年11月“沪港通”开通初期，因北水南下意欲不大，未发觉此机制运作有如此“副作用”，到昨天终于出现爆额情况，却发现对市场的影响非常严重。假如今日或未来一段时间，不停更新的额度耗用情况愈早用完，则反映市场对港股需求愈大，港股升幅就愈是夸张。事实上，相比起昨日2,500亿港元的大市成交，105亿港元只是“散纸”而已，假如中、港、外资大户有心营造市场“爆灯”气氛，有机会透过以上机制每日早早用尽买货额度，再于急升后的下午才输入沽货指令，这样便造就每日股价极度波动的现象，要操控港股，就有方法可循。
正如上周〈港股水源少沪港通再抽乾〉一文指出，去年11月“沪港通”开通后，AH股溢价指数由近100，升至135.44，意味沪股价格比港股高出近36%，即“沪港通”未能符合当局意欲，令两地资金互通并促进人民币国际化的愿景。促成近日港股成交突破千亿港元且节节上升的关键因素，正如日前〈解放水谷市玄机中小股吃香〉一文指出，中证监发布《公开募集证券投资基金参与沪港通交易指引》，以指引方式鼓励中国内地公募基金入市买港股后，再发布《调整保险资金境外投资相关规定通知》，提出险资境外投资范围适当拓宽，保险机构享有更多的自主配置空间，这两招催谷机构投资者来买港股，南下资金不用尽“港股通”额度才怪。(B02)
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美元逢低买黄金逢高沽/ 苏子
周一及周二黄金ETF的持仓分别减少1.79吨及2.39吨，这是继上月27日大幅减少5.97吨后，继续出现减少的不利情况。大家留意上述减持情况是发生在金价自低位大幅反弹的时候，这反映市场上不少投资者在金价反弹时均采取减持策略，对金市后市的走势其实较为利淡。目前市场对美国能否在今年内正式进入加息周期仍然存有重大分歧。由于上周五美国公布的非农就业数据结果差强人意，因此，不少市场人士均相信联储局已不大可能提前加息，故美元进一步上升的动力将会受到限制，美元一旦乏力上升，预料以美元计价的黄金的表现将不会好得到那里去。
不过，由于市场主流情绪仍以看好美元大方向为主，美国加息的预期仍然存在，因此，不少美元看好的投资者也倾向采取逢低买入美元的策略。因此，美元的走势即使欠缺动力上升，但由于回落时总会遇上趁低买入盘所带来的支持力，结果使到美元呈现反覆偏好的走势，而在此大前提下，黄金的正确交易策略便是趁金价反弹时采取候高建立短仓的策略。事实上，上述的黄金ETF持仓量在金价反弹时已见持续减少，已清楚反映市场上逢高沽出黄金的策略，极有可能已成为未来的交易的趋势。
周一金价虽然大幅裂口高开，幸而在突破前周的1,219.50美元高位后，升至20天保历加通道顶部阻力附近已受阻回落，并且更跌破100天平均线支持以下波动，到达50天平均线支持已获得支持，随后金价的走势便开始陷入窄幅上落的闷局。金价主要在100天平均线附近上下争持，暂时欠缺明确方向。短线而言，金价若乏力企稳在100天平均线支持以上波动及收市，预料市场逢高沽出的压力将会明显增加，这会令到金价顺利跌破50天平均线支持并完全补回上周与本周初的裂口的机会大增。一旦返回1,200美元关口以下收市，预料整体走势会回复弱势，并进一步下试20天平均线支持。(B12)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。