《中国报摘》--其他报纸重要消息4月9日

**上海证券报**

--从知情人士处获悉，上海光明食品（集团）有限公司与上海良友（集团）有限公司正酝酿联合重组。业内人士认为，这有利于进一步整合上海国有食用农产品资源，促进企业做大做强；加快企业“走出去”步伐。与此同时，作为上海市国资委直接管辖的企业，也意味着上海国资国企改革迈出关键性步伐，走向纵深发展阶段。

**证券时报**

--本周起，小公募公司债先向沪深交易所提交申请材料，由交易所进行预审，交易所预审通过并出具无异议函后，再向证监会报送行政许可申请材料，由证监会以交易所预审意见为基础履行简化核准程序，证监会简化核准的具体内容目前正在研究。

--上汽集团 昨日宣布旗下上海汽车保险销售有限公司业务平台正式启动运营；上汽集团分别和上海通用汽车签署合资协议，和上海大众汽车签署合作备忘录，标志着上汽首次跨界保险业，汽车产业链整体布局进一步完善。

**21世纪经济报道**

--巴西国家石油公司近日宣布，该公司与中国国家开发银行 签订了一份35亿美元的融资合同以缓解目前的困境。业内人士表示，此次融资合作或许意味着新一轮“石油换贷款”合作正在酝酿启动。

**每日经济新闻**

--永辉超市 宣布，公司拟与联华超市 主要股东百青投资签署股权转让框架协议， 以3.92港元/股受让联华超市不超过21.17%的股份(即2.37亿股)，以目前1港元=0.8003元人民币的汇率计算，永辉超市此番投资将耗资约7.44亿元人民币。

--中国邮政集团发布公告称，经中国邮政集团公司与全国31个省邮政公司内部决议，并经财政部批准，中国邮政集团公司拟与31个省邮政公司进行吸收合并。业内人士认为，这是邮政系彻底由“母子分公司制”调整为“总分公司制改革”的关键一步。

**东方早报**

--近日有市场消息传出，目前各地政府对新三板企业挂牌的扶持补贴在全国范围内均已被暂停。记者向上海、天津等部分地区金融主管部门求证后获悉，部分地区去年年底已暂停对新三板的财政补贴，但各地区表述有所不同。(完)