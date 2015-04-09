港报社评：认清港股升市特质，做好准备随风逐浪--明报4月9日

随着内地政策触动资金投向股市，上海与深圳股市历经一轮升市之后，被认为市值落后、有「价值洼地」的港股，吸引内地部分资金转向投入；按股市惯常规律，港股昨日大升市，可能只是这波次升浪的开始，未来一段日子，港股在资金催动之下，利多是正常憧憬。不过，由于今次升市与政策资金有关，隐伏的不稳定因素也显而易见，投资者随市况飙动之余，也不应忽略做好风险管理的重要。

港股昨日急升近1,000点，恒生指数在26,000点以上收市，是7 年多以来最高位，成交增至2,524亿元，创下历来单日成交最多的纪录。

内地市场人士粗略推算，按目前内地公募基金规模约1.3万亿元人民币（下同），其中接近8,000亿元为活跃基金，只要1/4会参与南下投资，再假设新发公募产品规模约1,000亿元，新增资金规模可望达2,000亿至3,000亿元。保监会最新数据显示，截至2015年2月底，保险资金运用余额为9.55 万亿元；另有市场估算深港通将于下半年开通，香港与内地资金融通更为方便。内地的政策措施，有说法是为即将开始的公司上市潮，营造资金环境，发挥股市的集资功能，引入资金为实体经济发展之用；即使如此，政策措施对港股产生正面积极效益，新增资金难以估量。

港股今次升浪，再一次说明香港与内地的紧密关系，已经超越美国因素对香港的影响。不过，支撑今次升市的因素，是否实质而强固，值得投资者注意。2007年港股直通车的背景，与内地经济过热、市场闲资充斥，要为资金「排洪」有关；现在内地的资金仍然充盈，但是整体经济处于下行景况，若按股市荣衰乃经济良窳反映的规律，目前内地股市与港股将展开的升浪，并不相符，股市荣景之实质是否强固，要有所研判。简而言之，资金与政策是今次升市特质，不应忽视个中不稳定性。

内地股市散户众多，他们聚集得快，有什么风吹草动，作鸟兽散也极其迅速，这个股民属性对市场秩序的影响也不容忽视。今次港股升浪持续多久，无人有水晶球可以预知，投资者参与其中，必须紧记水可载舟、也可覆舟的道理，管理好风险之后，才可在趁势而行的股市中，随风逐浪，适度地贪婪。(A04)