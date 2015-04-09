港报社评：认清港股升市特质，做好准备随风逐浪--明报4月9日

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
随着内地政策触动资金投向股市，上海与深圳股市历经一轮升市之后，被认为市值落后、有「价值洼地」的港股，吸引内地部分资金转向投入；按股市惯常规律，港股昨日大升市，可能只是这波次升浪的开始，未来一段日子，港股在资金催动之下，利多是正常憧憬。不过，由于今次升市与政策资金有关，隐伏的不稳定因素也显而易见，投资者随市况飙动之余，也不应忽略做好风险管理的重要。
港股昨日急升近1,000点，恒生指数在26,000点以上收市，是7 年多以来最高位，成交增至2,524亿元，创下历来单日成交最多的纪录。
内地市场人士粗略推算，按目前内地公募基金规模约1.3万亿元人民币（下同），其中接近8,000亿元为活跃基金，只要1/4会参与南下投资，再假设新发公募产品规模约1,000亿元，新增资金规模可望达2,000亿至3,000亿元。保监会最新数据显示，截至2015年2月底，保险资金运用余额为9.55 万亿元；另有市场估算深港通将于下半年开通，香港与内地资金融通更为方便。内地的政策措施，有说法是为即将开始的公司上市潮，营造资金环境，发挥股市的集资功能，引入资金为实体经济发展之用；即使如此，政策措施对港股产生正面积极效益，新增资金难以估量。
港股今次升浪，再一次说明香港与内地的紧密关系，已经超越美国因素对香港的影响。不过，支撑今次升市的因素，是否实质而强固，值得投资者注意。2007年港股直通车的背景，与内地经济过热、市场闲资充斥，要为资金「排洪」有关；现在内地的资金仍然充盈，但是整体经济处于下行景况，若按股市荣衰乃经济良窳反映的规律，目前内地股市与港股将展开的升浪，并不相符，股市荣景之实质是否强固，要有所研判。简而言之，资金与政策是今次升市特质，不应忽视个中不稳定性。
内地股市散户众多，他们聚集得快，有什么风吹草动，作鸟兽散也极其迅速，这个股民属性对市场秩序的影响也不容忽视。今次港股升浪持续多久，无人有水晶球可以预知，投资者参与其中，必须紧记水可载舟、也可覆舟的道理，管理好风险之后，才可在趁势而行的股市中，随风逐浪，适度地贪婪。(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。