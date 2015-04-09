港报社评：搭牛市顺风车，忌贪胜不知输--星岛日报4月9日

受惠于＂北水南下＂，香港股市昨日一口气升了900多点，并且创下多项纪录，成交额去到历来最高的2,500多亿元。股民陶醉于牛气冲天之际，宜保持头脑清醒，做好风险管理，才能够笑到最后。

内地去年11月减息后，长期徘徊在2,000点左右的沪股，昨日一度倍升突破4,000点，单是今年首季，2,300多只股票中有2,000只升逾10%，有235只更升逾倍，赚钱变得＂非常容易＂。本来炒楼的资金纷纷涌去炒股，还吸引大量新血加入，单是上两个星期已经有320多万人开户，潮语是＂三人行必有股民＂。

这种乐观情绪，源于股民觉得中央倾向扶持股市，重开新股上市以引导闲资进入实体经济，同时希望透过股市上涨的财富效应，来促进消费带动经济增长。这个方向短期内不会改变，而一带一路、＂互联网＋＂等国策造就的商机，成为各种业务板块轮流炒作的概念。资金蜂拥入市，当港人为2,500亿元的港股成交额惊叹之际，沪深股市昨日成交额已经创下15,000亿元人民币的纪录。

一片好景，同时暗含隐忧。内地股市由散户主导，大量80后和90后新股民未经历过跌市之痛，狠劲狂炒，不顾企业业绩的实际因素，最容易被人利用来把股市推上＂非理性亢奋＂状态，今天爬得高，日后跌得重，这种炒作方式的资金涌来香港，可能加剧港股波动。

由于内地公募基金需时修改章程才能够透过港股通入市，故此现时入市者不乏偷步炒作。到大型基金入市买港股之日，或者深港通落实之时，到时会令港股更上一层楼，还是炒作资金趁机高位＂派货＂，散户不可不防。中长期而言还要考虑美国加息的因素。

短期而言，由于美国加息比原先预期较慢较迟，而内地、欧洲和日本持续向市场注入资金，造就股市由资金带动反覆向上之局。散户要搭顺风车，要做好安全下车的准备，切忌奋不顾身，一个急转弯就被摔得痛不欲生。(A05)