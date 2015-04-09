港报社评：搭牛市顺风车，忌贪胜不知输--星岛日报4月9日

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
受惠于＂北水南下＂，香港股市昨日一口气升了900多点，并且创下多项纪录，成交额去到历来最高的2,500多亿元。股民陶醉于牛气冲天之际，宜保持头脑清醒，做好风险管理，才能够笑到最后。
内地去年11月减息后，长期徘徊在2,000点左右的沪股，昨日一度倍升突破4,000点，单是今年首季，2,300多只股票中有2,000只升逾10%，有235只更升逾倍，赚钱变得＂非常容易＂。本来炒楼的资金纷纷涌去炒股，还吸引大量新血加入，单是上两个星期已经有320多万人开户，潮语是＂三人行必有股民＂。
这种乐观情绪，源于股民觉得中央倾向扶持股市，重开新股上市以引导闲资进入实体经济，同时希望透过股市上涨的财富效应，来促进消费带动经济增长。这个方向短期内不会改变，而一带一路、＂互联网＋＂等国策造就的商机，成为各种业务板块轮流炒作的概念。资金蜂拥入市，当港人为2,500亿元的港股成交额惊叹之际，沪深股市昨日成交额已经创下15,000亿元人民币的纪录。
一片好景，同时暗含隐忧。内地股市由散户主导，大量80后和90后新股民未经历过跌市之痛，狠劲狂炒，不顾企业业绩的实际因素，最容易被人利用来把股市推上＂非理性亢奋＂状态，今天爬得高，日后跌得重，这种炒作方式的资金涌来香港，可能加剧港股波动。
由于内地公募基金需时修改章程才能够透过港股通入市，故此现时入市者不乏偷步炒作。到大型基金入市买港股之日，或者深港通落实之时，到时会令港股更上一层楼，还是炒作资金趁机高位＂派货＂，散户不可不防。中长期而言还要考虑美国加息的因素。
短期而言，由于美国加息比原先预期较慢较迟，而内地、欧洲和日本持续向市场注入资金，造就股市由资金带动反覆向上之局。散户要搭顺风车，要做好安全下车的准备，切忌奋不顾身，一个急转弯就被摔得痛不欲生。(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。