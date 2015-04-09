港报社评：港独蚍蜉撼树，极左思潮添乱--信报4月9日

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
对于有消息指政府打算在今年中政改方案表决之后，随即订立＂反港独法＂，律政司司长袁国强回应之时表示＂没有听过＂。袁司长认为，＂港独＂主张不妥当，既不符合香港利益，也不符合香港特区的身份和《基本法》，但他没有听过政府计划于六七月间就此立法的消息。特首梁振英亦指出，＂港独＂主张值得关注和警惕，不过政府无意订立＂反港独法＂。
尽管特首与司长异口同声排除订立＂反港独法＂的盘算，然而身为民建联成员的大律师马恩国已提出了相当具体的＂立法蓝图＂。行政会议成员兼港区人大代表郑耀棠则和议道，政改表决后是适当的立法时机。
＂反港独法＂的倡议显然是一系列极左主张的延伸，包括早前有人提出引入内地的《国安法》，以填补《基本法》23条迟迟未立法的真空。所谓引入《国安法》，美其名曰防止分裂国土，可是一来缺乏法律理据，二来连内地亦只在草拟阶段，没有清晰的具体内容，倡议云云根本是故弄玄虚。同样，立法反＂港独＂之议，其中一个目的，无非也为催谷23条早日立法，只是于此政改争拗犹烈之秋，再增一个激化社会撕裂的议题，未免添烦添乱，对政局有害无益。
＂港独＂主张不符合香港利益，所以务实的香港人从来不把这样的主张认真看待。莫衷一是的政改方案已经让香港陷入前所未见的撕裂状态，若然再在政改方案表决之后订立＂反港独法＂，绷紧的对立情绪恐怕进一步誓不两立。
袁国强说没有听过，梁振英说无意立法，那么就让扰人的＂反港独法＂束之高阁好了。除此之外，还望警惕一下极左思潮，不要在撕裂的伤口之上洒盐。(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。