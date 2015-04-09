港报社评：港独蚍蜉撼树，极左思潮添乱--信报4月9日

对于有消息指政府打算在今年中政改方案表决之后，随即订立＂反港独法＂，律政司司长袁国强回应之时表示＂没有听过＂。袁司长认为，＂港独＂主张不妥当，既不符合香港利益，也不符合香港特区的身份和《基本法》，但他没有听过政府计划于六七月间就此立法的消息。特首梁振英亦指出，＂港独＂主张值得关注和警惕，不过政府无意订立＂反港独法＂。

尽管特首与司长异口同声排除订立＂反港独法＂的盘算，然而身为民建联成员的大律师马恩国已提出了相当具体的＂立法蓝图＂。行政会议成员兼港区人大代表郑耀棠则和议道，政改表决后是适当的立法时机。

＂反港独法＂的倡议显然是一系列极左主张的延伸，包括早前有人提出引入内地的《国安法》，以填补《基本法》23条迟迟未立法的真空。所谓引入《国安法》，美其名曰防止分裂国土，可是一来缺乏法律理据，二来连内地亦只在草拟阶段，没有清晰的具体内容，倡议云云根本是故弄玄虚。同样，立法反＂港独＂之议，其中一个目的，无非也为催谷23条早日立法，只是于此政改争拗犹烈之秋，再增一个激化社会撕裂的议题，未免添烦添乱，对政局有害无益。

＂港独＂主张不符合香港利益，所以务实的香港人从来不把这样的主张认真看待。莫衷一是的政改方案已经让香港陷入前所未见的撕裂状态，若然再在政改方案表决之后订立＂反港独法＂，绷紧的对立情绪恐怕进一步誓不两立。

袁国强说没有听过，梁振英说无意立法，那么就让扰人的＂反港独法＂束之高阁好了。除此之外，还望警惕一下极左思潮，不要在撕裂的伤口之上洒盐。(A02)