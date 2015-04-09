港报社评：＂沪港通＂支持港股前景看好--文汇报4月9日

港股昨日于复活节休巿期后开市，受到上证升近4,000点带动，恒指创自2008年5月后新高，同时是自金融危机后，首次重上26,000点。＂沪港通＂每日105亿人民币额度首次用爆额，可见内地资金涌港澎湃，显示＂沪港通＂渐见成效。＂沪港通＂后还有＂深港通＂，在＂深港通＂开通之前，港股通额度可研究加大。香港股市虽大升，但近年来在全球股市中升幅落后，与其他股市比较起来价格便宜，在＂沪港通＂及随后的＂深港通＂带动内地资金持续来港的情况下，港股前景可以看好。

＂沪港通＂自去年11月开通以来一直呈现＂南冷北热＂，但这种情况近期已出现扭转。由于内地资金开始不断涌入香港市场，＂沪港通＂＂南冷北热＂大逆转，一改以往沪强港弱态势，持续呈现＂北冷南热＂特征。昨日内地资金大举南下，港股通在开通后，首次出现＂爆额＂的情况，开市后两小时已用去多于2/3额度，至下午2时许，港股通105亿的额度已用尽，不能再输入买盘。这显示＂沪港通＂已渐见成效，会进一步利好港股。

作为内地资本开放重大战略措施的＂沪港通＂，可增强两地股票市场的综合实力，扩大两地投资者的投资管道，提升两地市场的竞争力。＂沪港通＂支持和配合内地资本项目逐步开放，及人民币国际化的进程，推动人民币成为国际储备货币。＂沪港通＂同时巩固香港作为主要离岸人民币业务枢纽的地位，为日后国家资本市场的进一步开放，为香港金融事业的不断壮大，创造更多和更好的条件。

＂沪港通＂开通4个月后，内地公募基金获准通过港股通管道投资港股。对于一直处于慢热状态的港股通而言，内地庞大投资资金藉由新模式＂南下＂，对港股通起到显着的加热作用。港股通昨日首次出现＂爆额＂的情况，显示港股通每日105亿的额度并不足够，港股通额度可研究加大。去年香港与内地股市表现迥异，港股仅微涨1%，与内地股市同期超50%的涨幅相去甚远，资金面差异成为主导因素。况且，港股与全球其他股市比较起来价格也便宜。＂沪港通＂及＂深港通＂推动内地资金涌港，将为香港市场带来长远的提振作用。(A03 )