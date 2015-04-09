港报社评：＂沪港通＂支持港股前景看好--文汇报4月9日

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
港股昨日于复活节休巿期后开市，受到上证升近4,000点带动，恒指创自2008年5月后新高，同时是自金融危机后，首次重上26,000点。＂沪港通＂每日105亿人民币额度首次用爆额，可见内地资金涌港澎湃，显示＂沪港通＂渐见成效。＂沪港通＂后还有＂深港通＂，在＂深港通＂开通之前，港股通额度可研究加大。香港股市虽大升，但近年来在全球股市中升幅落后，与其他股市比较起来价格便宜，在＂沪港通＂及随后的＂深港通＂带动内地资金持续来港的情况下，港股前景可以看好。
＂沪港通＂自去年11月开通以来一直呈现＂南冷北热＂，但这种情况近期已出现扭转。由于内地资金开始不断涌入香港市场，＂沪港通＂＂南冷北热＂大逆转，一改以往沪强港弱态势，持续呈现＂北冷南热＂特征。昨日内地资金大举南下，港股通在开通后，首次出现＂爆额＂的情况，开市后两小时已用去多于2/3额度，至下午2时许，港股通105亿的额度已用尽，不能再输入买盘。这显示＂沪港通＂已渐见成效，会进一步利好港股。
作为内地资本开放重大战略措施的＂沪港通＂，可增强两地股票市场的综合实力，扩大两地投资者的投资管道，提升两地市场的竞争力。＂沪港通＂支持和配合内地资本项目逐步开放，及人民币国际化的进程，推动人民币成为国际储备货币。＂沪港通＂同时巩固香港作为主要离岸人民币业务枢纽的地位，为日后国家资本市场的进一步开放，为香港金融事业的不断壮大，创造更多和更好的条件。
＂沪港通＂开通4个月后，内地公募基金获准通过港股通管道投资港股。对于一直处于慢热状态的港股通而言，内地庞大投资资金藉由新模式＂南下＂，对港股通起到显着的加热作用。港股通昨日首次出现＂爆额＂的情况，显示港股通每日105亿的额度并不足够，港股通额度可研究加大。去年香港与内地股市表现迥异，港股仅微涨1%，与内地股市同期超50%的涨幅相去甚远，资金面差异成为主导因素。况且，港股与全球其他股市比较起来价格也便宜。＂沪港通＂及＂深港通＂推动内地资金涌港，将为香港市场带来长远的提振作用。(A03 )
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东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。