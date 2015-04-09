《路透晚报》--4月9日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：下调燃煤发电上网电价，适当降低铁矿石资源税征收比例

周三举行的中国国务院常务会议决定，在全国范围清理规范涉企收费、下调燃煤发电上网电价和工商业用电价格，依法适当降低铁矿石资源税征收比例，多措并举减轻企业负担，支持实体经济发展。

--《中国数据观测》一季度GDP增速料降至7.0%，3月通胀和工业持续低迷

路透综合25家机构预测中值结果显示，虽然托底政策推出但经济弱势不改，中国2015年 一季度国内生产总值(GDP)同比增速料放缓至7.0%，这将是2009年第一季以来的最低增速； 春节后食品价格较大幅度的回落或拉低CPI同比涨幅至1.3%，而主要生产资料市场价格整体 延续下跌趋势，3月PPI同比跌幅料维持在4.8%。

--《中国数据观测》3月出口增速料明显回落进口降幅收窄，贸易顺差仍高企

路透综合逾15家机构预测中值结果显示，季节性因素与外围经济未见明显起色，叠加3 月人民币汇率走升，或令中国3月出口同比增速较上月明显回落；而进口受低基数影响及波 罗的海乾散货指数（BDI）企稳回升带动，同比跌幅或收窄；当月贸易顺差预计仍会高企。

--《中国数据观测》3月新增人民币贷款料维持万亿元规模，M2增速小幅回落

路透调查的24家机构预测中值显示，中国3月新增人民币贷款预计为10,315亿元，较上月微增，基金项目 的融资需求和企业债务滚动的压力推升了当月新增信贷量。

【金融】

--中国保险：中人寿和平安首度进军美国地产市场，入股铁狮门波士顿项目

全球领先的房地产发展及运营商铁狮门(Tishman Speyer)周三宣布，中国前两大寿险公司中国人寿集团和中国平安将与铁狮门合作发展美国波士顿一地产项目。这是这两家寿险公司首次在美投资房地产，亦是两家公司在海外联合房地产的首例。

--美国个股：阿里巴巴旗下蚂蚁金服6月推网上银行，电商大数据指数今出炉

阿里巴巴一名集团高管周四表示，旗下蚂蚁金服将在6月推出网上银行业务，取名为MYbank。目前中国互联网公司正越来越多地侵占传统银行的地盘。

--路透专访：中国国泰君安外汇业务拟重点拓展资本项下代客服务--高层

头顶首家进入中国银行间外汇市场券商的光环，国泰君安证券周四终达成首笔港元交易。虽然公司外汇业务目前仍处起步阶段，暂以自营为主，但未来仍期望发展成以代客为主的模式，且在经常项下不具备优势的情况下，有意重点拓展资本项下的外汇业务。

【固定收益】

--《分析》中国央行双管引导资金降价见效，稳增长仍需降准等政策扶助

中国央行公开市场本周转为小幅净回笼，逆回购利率持稳两周后再度下行10个基点(bp)，不过与二级市场资金利率相比跌幅仍偏小。最近流动性持续宽松，且在一二级市场双管引导下，资金价格明显下降，央行近期强调的降低融资成本的调控效果初显。

--中国债市：发改委发布四项专项债发行指引，列入加速审核并放松标准

中国国家发展和改革委员会周四发布通知，将养老产业、战略性新兴产业、城市停车场和城市地下综合管廊建设四类专项债券，列入加快并简化审核类债券，同时并放松相关发债标准。

--中国债市：中央结算公司启用深沪两个服务中心，为地方债发行等提供便利

中国中央国债登记结算有限公司表示，为更好服务于地方政府债券和企业债券等发行，该公司正式启用上海、深圳两地客户服务中心。

--《中国新债预测》一年国债利率预测均值3.15%，资金仍宽需求有望中性持稳

中国财政部周五将招标发行一年期固息国债。路透调查显示，虽然现券二级近期持续走弱，但相较之下，短久期品种表现稍好于长端品种，且回购利率接连下跌致市场资金预期尚乐观，对明日一年期存一定支撑，需求有望中性持稳，利率预测均值3.15%落在二级附近。

--新债招标：农发行一年增发债收益率3.7498%，三年4.1873%--业内人士

业内人士周四透露，中国农业发展银行上午招标的三期固息增发债中，一年品种中标收益率3.7498%，三年期中标收益率为4.1873%，五年期为4.2718%。

--中国货币市场：七天回购加权利率迫近3%，公开市场净回笼无碍资金宽松

中国银行间市场周四早盘资金面延续宽裕，回购利率普降。其中七天期回购加权利率迫近3%，受开盘价破位下行引领。进入4月后仅逾一周时间，该回购价格累计跌幅超过80个基点(bp)。

--中国债市动态：收益率曲线趋陡IRS稍走低，新债需求偏中性市况暂回稳

中国银行间市场周四早盘现券收益率变动有限，利率互换(IRS)稳中略跌。交易员称，债市继前期持续走弱之后，今日市况略显回稳，而一级农发新债需求一般对二级影响偏中性；不过受益于资金利率持续走低，短券表现略好于长债，收益率曲线继续趋陡。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘继续小跌，与离岸价差扩大但未见套利盘

人民币对美元即期周四早盘继续小幅下跌，中间价则小涨。交易员指出，汇价波动收窄，场内结售汇较为均衡；尽管在岸与离岸CNH价差扩大，但未见套利盘，短期人民币维持窄幅震荡概率偏大。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收挫近1%结束五连升，获利抛压令大盘涨势稍歇

中国股市沪综指周四收挫近1%，结束此前连五日升势。分析师指出，今天大盘延续宽幅震荡并伴随巨量成交，多空明显分歧调整压力加大，部分前期涨幅较大的个股获利抛压较大，不过银行和地产股的护盘令大盘脱离日低。

--香港股市：收盘大涨2.7%至七年高位，内地投资人大举入市淘金

香港股市周四大涨至七年高位，因中国投资人涌入，押注港股与中国股市间的估值差距终将会缩小、甚至消失。

--中国房地产：上海15日起上调购买首套及二套普通住宅最高公积金贷款额度

中国上海市公积金管理中心周四决定自4月15日起上调最高贷款额度，购买首套房及二套普通住宅，个人最高贷款额度由30万元调整至50万元人民币，家庭由60万元调整至100万元；缴交补充公积金的，再分别额外增加10万元和20万元。

--中国房地产：京六家银行执行二套房贷新政，沪现首套房七折利率--融360

中国垂直金融搜索平台--融360发布最新房贷报告表示，房贷新政执行后第一周，北京即有六家银行开始执行二套房首付四成；首套房方面，上海地区有银行推出七折房贷利率优惠。

--中国汽车：3月汽车销量同比增3.3%，1-3月销量同比增长3.9%--中汽协

中国汽车工业协会周四表示，3月汽车销量同比增长3.3%，第一季整体成长率低于全年预估。

--中国房地产：仍有8-10年平稳发展期，但拐点已来临--万达董事长

中国商业地产龙头企业--大连万达集团股份有限公司董事长王健林周四表示，中国房地产市场仍有8-10年的平稳发展期，但其长期发展趋势已发生变化，拐点已来临。

--中国企业：小米在米粉节一天销售211万台手机，创吉尼斯世界新纪录

中国知名智能手机厂商小米科技周四宣布，在周三（4月8日）米粉节那天，公司共售出手机211万台，刷新“单一网上平台24小时销售手机最多”的吉尼斯世界纪录。

--中国个股：中国电建拟合作投资中巴经济走廊项目，总投资20.85亿美元

中国电力建设股份有限公司周四称，全资子公司拟与卡塔尔AMC公司合作，共投资20.85亿美元投资建设巴基斯坦卡西姆港燃煤应急电站项目，该项目属于“中巴经济走廊早期收获清单”所列项目，且被列为中巴经济走廊能源项目合作协议中的优先实施项目。

--中国个股：广发证券率先亮相出色成绩单，分析师建议增配券商股

中国A股市场今年以来的牛市行情令券商大受其益。广发证券周四率先亮出首季成绩单，预计第一季净利同比增长198.58%-210.69%。分析师预计，上市券商首季都将录得不错业绩，建议增加券商股配置。

--中国个股：永辉超市拟收购百联持有的联华超市至多21.17%股权

中国大型生鲜超市--永辉超市与上海百联股份旗下全资子公司上海百青投资公司签订框架协议，永辉超市拟斥资9.3亿港元收购百青投资手持的联华超市至多21.17%股权。

--香港房地产：2月私人住宅楼价11连升再攀新高，中小型住宅续主导涨势

香港差饷物业估价署周四发表的临时数字显示，今年2月全港私人住宅楼价连续11个月上升，按月升幅2.3%，楼价继续攀新顶峰；首两个月楼价累计则升4.6%。

--香港个股：佳兆业称被当局锁定的物业单位获解除，但部分遭司法查封