路透基点：中国罕王控股获得5,000万美元子弹式定期贷款--TRLPC

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透香港4月8日 - 汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称，中国罕王控股有限公司从四家银行获得了总共5,000万美元的子弹式定期贷款。
牵头行兼簿记行台新国际商业银行承贷3,000万美元。合作金库承贷1,000万美元，板信银行与台湾土地银行各自承贷500万美元。
消息人士称，这笔贷款将由平安银行开具的备用信用证担保。自备用信用证开具之日起算，贷款期限为两年。备用信用证将在贷款协议签署后六个月内提供。
贷款利率为Libor加码250个基点。
承诺贷款2,000万美元或以上者，前端费用40基点，并获牵头行头衔；
承诺贷款1,500万至1,900万美元者，前端费用30基点，并获经理行头衔；
承诺贷款1,000万至1,400万美元者，前端费用20基点，并获参与行头衔。
资金将用于营运资金。
2013年4月，德意志银行牵头为中国罕王筹措1亿美元三年期优先担保定期贷款，利率为Libor加码475个基点。
根据官网，在香港上市的中国罕王控股有限公司是东北地区最大的铁精矿生产企业之一，主要业务包括勘探、采矿和选矿。(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。