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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 09:36 BJT

路透基点：中国罕王控股获得5,000万美元子弹式定期贷款--TRLPC

路透香港4月8日 - 汤森路透旗下基点援引银行界消息人士称，中国罕王控股有限公司从四家银行获得了总共5,000万美元的子弹式定期贷款。

牵头行兼簿记行台新国际商业银行承贷3,000万美元。合作金库承贷1,000万美元，板信银行与台湾土地银行各自承贷500万美元。

消息人士称，这笔贷款将由平安银行开具的备用信用证担保。自备用信用证开具之日起算，贷款期限为两年。备用信用证将在贷款协议签署后六个月内提供。

贷款利率为Libor加码250个基点。

承诺贷款2,000万美元或以上者，前端费用40基点，并获牵头行头衔；

承诺贷款1,500万至1,900万美元者，前端费用30基点，并获经理行头衔；

承诺贷款1,000万至1,400万美元者，前端费用20基点，并获参与行头衔。

资金将用于营运资金。

2013年4月，德意志银行牵头为中国罕王筹措1亿美元三年期优先担保定期贷款，利率为Libor加码475个基点。

根据官网，在香港上市的中国罕王控股有限公司是东北地区最大的铁精矿生产企业之一，主要业务包括勘探、采矿和选矿。(完)

(编译 张涛；审校 张若琪)

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