《香港重要政经日程》--4月9日-4月15日

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
================== 今日重要政经消息=================
4月9日（周四）
-- 公布3月外汇储备资产数字。
-- 迅销 公布中期业绩。
--11:30 中国中铁 年度业绩简报会。
================== 近期重要政经消息=================
4月10日（周五）
-- 广发证券H股 首日挂牌。
-- 中国心连心化肥 公布首季度业绩。
-- 福耀玻璃 公布首季度业绩。
4月14日（周二）
-- 公布4月外汇基金境外资产数字。
*4月15日（周三）
-- 中国海外宏洋 公布首季业绩。
-- 高伟电子 公布年度业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。