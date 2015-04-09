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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 10:22 BJT

《香港重要政经日程》--4月9日-4月15日

================== 今日重要政经消息=================

4月9日（周四）

-- 公布3月外汇储备资产数字。

-- 迅销 公布中期业绩。

--11:30 中国中铁 年度业绩简报会。

================== 近期重要政经消息=================

4月10日（周五）

-- 广发证券H股 首日挂牌。

-- 中国心连心化肥 公布首季度业绩。

-- 福耀玻璃 公布首季度业绩。

4月14日（周二）

-- 公布4月外汇基金境外资产数字。

*4月15日（周三）

-- 中国海外宏洋 公布首季业绩。

-- 高伟电子 公布年度业绩。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 梁慧仪)

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