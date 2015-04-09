中国个股：永辉超市拟收购百联持有的联华超市至多21.17%股权

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透上海4月9日 - 中国大型生鲜超市--永辉超市 与上海百联股份 旗下全资子公司上海百青投资公司签订框架协议，永辉超市拟斥资9.3亿港元收购百青投资手持的联华超市 至多21.17%股权。
两公司周四刊登的公告显示，永辉超市拟以3.92港元／股价格收购联华超市不超过2亿3,702.94万股股份。本次股权转让价按协议签署日前30个交易日的每日加权平均价的算术平均值定价，并按正式股份转让合同签署当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率中间价折合成人民币支付。
该协议自签署起成立，但其生效尚须永辉超市股东大会、百青投资股东百联股份董事会 或股东大会及有关监管部门的批准。
百联股份直接持有联华超市34.03%股权，日本三菱商事 持有6.74%股权。
联华超市上日收报4.99港元（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。