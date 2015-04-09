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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 09:29 BJT

中国个股：永辉超市拟收购百联持有的联华超市至多21.17%股权

路透上海4月9日 - 中国大型生鲜超市--永辉超市 与上海百联股份 旗下全资子公司上海百青投资公司签订框架协议，永辉超市拟斥资9.3亿港元收购百青投资手持的联华超市 至多21.17%股权。

两公司周四刊登的公告显示，永辉超市拟以3.92港元／股价格收购联华超市不超过2亿3,702.94万股股份。本次股权转让价按协议签署日前30个交易日的每日加权平均价的算术平均值定价，并按正式股份转让合同签署当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率中间价折合成人民币支付。

该协议自签署起成立，但其生效尚须永辉超市股东大会、百青投资股东百联股份董事会 或股东大会及有关监管部门的批准。

百联股份直接持有联华超市34.03%股权，日本三菱商事 持有6.74%股权。

联华超市上日收报4.99港元（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)

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