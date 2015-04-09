香港股市：资金蜂涌入市，恒指飙涨6.4%国企指数升逾7%

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透香港4月9日 - 香港股市周四延续升势，在资金持续涌入下，中资股受追捧，早盘初段大盘恒生指数 最多升逾1,600点，飙涨6.4%；恒生国企指数 最多劲扬逾7%。
中移动 成升市火车，香港时间09:43涨幅逾5%，对恒指贡献约270点。恒指成份股首10只升幅最大股份中，头三位分别为联想 、蒙牛 及百丽国际 ，升幅达15-18%。
港股暴升下，港交所 股价造好，涨近13%。开市15分钟后主板成交额逾520亿港元，港股通 每日额度用去近44亿元人民币。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。