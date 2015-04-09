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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 09:55 BJT

香港股市：资金蜂涌入市，恒指飙涨6.4%国企指数升逾7%

路透香港4月9日 - 香港股市周四延续升势，在资金持续涌入下，中资股受追捧，早盘初段大盘恒生指数 最多升逾1,600点，飙涨6.4%；恒生国企指数 最多劲扬逾7%。

中移动 成升市火车，香港时间09:43涨幅逾5%，对恒指贡献约270点。恒指成份股首10只升幅最大股份中，头三位分别为联想 、蒙牛 及百丽国际 ，升幅达15-18%。

港股暴升下，港交所 股价造好，涨近13%。开市15分钟后主板成交额逾520亿港元，港股通 每日额度用去近44亿元人民币。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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