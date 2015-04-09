版本:
中国
亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 09:49 BJT

《汇市简讯》美元/日圆受到买盘支撑，有传言称外资再度买入日股

0123GMT

* 美元/日圆受到买盘追捧，日经指数升向20,000点，有传言称外资再度买入日股

* 日本投资者在会计年度末削减仓位后再度入市

* 外国股票债券受到关注，包括高收益的美元、英镑、澳元及新西兰元债券

* 其中一些投资似乎将进行货币对冲

* 120.50和120.45下方有卖单，停止位在120.50上方，若突破，目标为121.00(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 于春红; 审校 张涛)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐