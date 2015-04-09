欧元区金融：欧洲央行首月购债明细显露扭曲市场端倪

路透伦敦4月8日 - 欧洲央行1万亿欧元购债计划执行一个月的明细情况突显出，在实施过程中要想避免扭曲市场，面临很大困难。

部分由于监管的原因，一般来说，欧洲央行购买的欧元区债券，如果评级较高，则到期年限要低于平均水平，评级较低则反之。

“这些统计数字恰恰再次证明，量化宽松并非市场中性政策，”Frankfurt Trust资产配置主管Christoph Kind说。“长期来看，应该有修正这些偏离的趋势。”

这种“趋势”给投资者带来机会，比如说德国长债上涨的机会比以前认为的要大。短期西班牙和葡萄牙债券也是如此。

欧洲央行以及成员国央行希望购债对市场的影响保持中性，但在购债计划实行的第一个月，所购公债中只有意大利公债的到期年限与央行可购买公债的平均期限基本匹配。

荷兰合作银行根据市值作出的估计显示，所购德国公债的到期年限较平均水平短两年，而西班牙债券比平均期限长两年。该银行推荐这样的押注。

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出现这种差别的关键原因在于监管，监管规定加大了债券持有人投资模式的不同。

在西班牙，大约三分之二的债券为国内投资者持有，其中以银行为主，他们把短期债券作为流动性缓冲。和其它资产不同，监管机构并不要求银行为持有的公共债务留出预防性准备金。

保险公司和养老基金有可能持有评级较高的长期债券，需要用这类资产来匹配债务。

“情况可能是这样，许多保险公司持有德国、法国以及荷兰等国的长期债券而不愿出售，因此央行购买某些二线国家长期债券要更容易一些，”瑞银集团(UBS)利率策略师Joakim Tiberg说。

央行首月购债具体明细还显示，欧洲央行购买的奥地利公债到期年限也低于平均水平，而购买的葡萄牙、爱尔兰和芬兰公债年限则高于平均。(完)