中国保险：众安保险推国内首款互联网食品安全险，护航网络食品安全

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透上海4月9日 - 中国首家互联网保险公司--众安保险近日携手国内最大的外卖平台美团外卖，推出国内首款互联网食品安全险，这将有助于保障互联网食品交易安全问题。
众安保险新闻稿指出，该创新保险品种是为美团外卖的在线商家提供食品安全责任保险。消费者使用美团外卖，一旦出现食品安全问题，通过在线等方式提交医疗证明等相关材料后，即可获得众安保险的赔付。
一方面，因美团外卖平台留有商家与消费者的在线交易记录，使得食品安全问题的赔付有据可依、有账可查。另一方面，与美团外卖的合作让众安保险更容易触达用户，提供切实的保障服务；借助在线处理机制，大幅提升赔付效率。
此次与美团外卖的跨界合作，是众安保险服务O2O（线上线下）领域的的又一次尝试。在此之前，众安保险已联手国内美甲业O2O龙头河狸家推出的首款美业O2O安心保障计划，保障河狸家用户在接受上门服务时的人身和财产安全。
此前国内媒体有报导称，众安保险正进行首轮私募融资，认购对象倾向于私募机构，融资金额预计为10亿美元，对应公司12.5%左右的股权，并计划于2018年上市。
众安保险成立于2013年10月，注册资本金10亿元人民币。阿里巴巴 持股比例19.9%，为最大单一股东；腾讯 和中国平安 并列第二大股东，持股比例15%；其余六个创始股东中，还包括携程 等。业务范围涉及互联网交易直接相关的企业和家庭财产保险、货运保险、责任保险、信用保证保险、短期健康及意外伤害保险等领域。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。