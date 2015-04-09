中国保险：众安保险推国内首款互联网食品安全险，护航网络食品安全

路透上海4月9日 - 中国首家互联网保险公司--众安保险近日携手国内最大的外卖平台美团外卖，推出国内首款互联网食品安全险，这将有助于保障互联网食品交易安全问题。

众安保险新闻稿指出，该创新保险品种是为美团外卖的在线商家提供食品安全责任保险。消费者使用美团外卖，一旦出现食品安全问题，通过在线等方式提交医疗证明等相关材料后，即可获得众安保险的赔付。

一方面，因美团外卖平台留有商家与消费者的在线交易记录，使得食品安全问题的赔付有据可依、有账可查。另一方面，与美团外卖的合作让众安保险更容易触达用户，提供切实的保障服务；借助在线处理机制，大幅提升赔付效率。

此次与美团外卖的跨界合作，是众安保险服务O2O（线上线下）领域的的又一次尝试。在此之前，众安保险已联手国内美甲业O2O龙头河狸家推出的首款美业O2O安心保障计划，保障河狸家用户在接受上门服务时的人身和财产安全。

此前国内媒体有报导称，众安保险正进行首轮私募融资，认购对象倾向于私募机构，融资金额预计为10亿美元，对应公司12.5%左右的股权，并计划于2018年上市。