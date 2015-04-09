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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 09:59 BJT

台湾股市：盘中上扬，油价下跌提振运输类股

路透台北4月9日 - 台湾股市周四盘中上扬，隔夜油价挫跌提振运输
类股，并且投资者受到海外市场持稳的鼓励。
    
    0142GMT，加权股价指数 上涨0.79%至9,647.99点，周三收低0
.73%。
    
    周四，各类股普遍走高。
    
    电子类指数 上涨0.8%，银行保险类指数 涨0.7%，运输
类指数 升高1.5%。
    
    长荣航空 和中华航空 分别涨3.6%和1.7%。(完)

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