中国贸易：中国就欧盟禽肉关税配额管理措施向WTO提起诉讼

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透北京4月9日 - 中国商务部周三晚间称，中国就欧盟的禽肉关税配额管理措施，提出与欧盟在世界贸易组织（WTO）争端解决机制下进行磋商，正式启动世贸组织争端解决程序。
商务部新闻稿称，欧盟在2012年分别与巴西、泰国就熟制鸭肉等7个税号的禽肉产品达成配额分配协议，并于2013年3月正式实施。中国认为欧盟上述措施涉嫌违反《1994年关税与贸易总协定》的相关规定。
商务部发言人孙继文称，欧盟的措施损害了中国禽肉生产出口企业的贸易利益，中国业界对此强烈不满。希望在世贸争端解决机制下，通过积极对话与沟通，欧盟能够纠正其错误作法，妥善解决中方关注。（完）
(发稿 吴晓龙；审校 黄凯)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。