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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 10:08 BJT

更新版1-韩国央行：一如预期维持利率不变，预计稍后将降息

韩国央行宣布政策决议前后市场变化不大。

韩国央行周四还将公布对今年和2016年的最新经济预估，外界预计将会下修，为降息观点提供支持。

央行目前预估今年经济增长3.4%，2016年增长3.7%。

尽管政府和企划财政部长官一直在唱旺经济以提振信心，评论经济正显现改善迹象，但指标显示韩国要大幅复苏仍举步维艰。

周三公布的数据显示韩国零售销售仍低迷，3月百货店和折扣店销售均较上年同期下滑。

出口亦受挫，由于全球需求不振且主要出口商品竞争加剧，3月出口创两年来最大降幅。(完) (编译 张荻/张若琪 审校 张涛/李爽)

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