更新版1-韩国央行：一如预期维持利率不变，预计稍后将降息

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
韩国央行宣布政策决议前后市场变化不大。
韩国央行周四还将公布对今年和2016年的最新经济预估，外界预计将会下修，为降息观点提供支持。
央行目前预估今年经济增长3.4%，2016年增长3.7%。
尽管政府和企划财政部长官一直在唱旺经济以提振信心，评论经济正显现改善迹象，但指标显示韩国要大幅复苏仍举步维艰。
周三公布的数据显示韩国零售销售仍低迷，3月百货店和折扣店销售均较上年同期下滑。
出口亦受挫，由于全球需求不振且主要出口商品竞争加剧，3月出口创两年来最大降幅。(完) (编译 张荻/张若琪 审校 张涛/李爽)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。