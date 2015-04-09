国际油市：伊朗希望消除与中国企业间分歧，为提高产量做准备

路透北京4月8日 - 伊朗石油官员周三表示，该国希望消除与中国能源企业之间在伊朗油气项目上的分歧。伊朗打算做好准备，若今年能够取消制裁可以迅速提高产量。

伊朗官员本周访问中国，商讨中国投资伊朗油气开发，以及石油销售等议题。几天前世界大国与伊朗达成一项框架核协议。该国石油部长尚甘尼也将自上任以来首次访问中国。

伊朗是全球第五大产油国。该国希望一旦取消制裁，能够在两个月内将原油出口量从每日略高于100万桶提高近一倍；不过分析师认为可能需要更长时间。

伊朗部分新增产量可能来自中国石油天然气集团公司(中国石油集团,CNPC) 和中国石油化工集团公司(中国石化集团公司,SINOPEC Group)签约开发的项目。不过由于西方制裁收紧，这两家中国企业自2010年底以来均停止或缩减了伊朗的项目开发。

“主要问题是我们欠他们应得的回报。他们已经在那里展开工作，但还没有看到回报，”伊朗主管商业和国际事务的副石油部长Amir-Hossein Zamaninia表示。

Zamaninia说，伊朗还希望中国企业在继续开发油田时，使用最新的技术与设备。