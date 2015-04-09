国际油市：伊朗希望消除与中国企业间分歧，为提高产量做准备

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透北京4月8日 - 伊朗石油官员周三表示，该国希望消除与中国能源企业之间在伊朗油气项目上的分歧。伊朗打算做好准备，若今年能够取消制裁可以迅速提高产量。
伊朗官员本周访问中国，商讨中国投资伊朗油气开发，以及石油销售等议题。几天前世界大国与伊朗达成一项框架核协议。该国石油部长尚甘尼也将自上任以来首次访问中国。
伊朗是全球第五大产油国。该国希望一旦取消制裁，能够在两个月内将原油出口量从每日略高于100万桶提高近一倍；不过分析师认为可能需要更长时间。
伊朗部分新增产量可能来自中国石油天然气集团公司(中国石油集团,CNPC) 和中国石油化工集团公司(中国石化集团公司,SINOPEC Group)签约开发的项目。不过由于西方制裁收紧，这两家中国企业自2010年底以来均停止或缩减了伊朗的项目开发。
“主要问题是我们欠他们应得的回报。他们已经在那里展开工作，但还没有看到回报，”伊朗主管商业和国际事务的副石油部长Amir-Hossein Zamaninia表示。
Zamaninia说，伊朗还希望中国企业在继续开发油田时，使用最新的技术与设备。
路透暂时未联系到中国石油集团发言人置评，中国石化集团公司未回应采访邮件。(完)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。