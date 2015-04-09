《国际主要央行公开市场操作一览》--4月9日

路透上海4月9日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)3月会议记录显示，会上决策者承认海外经济给美国经济构成风险，且年初经济表现疲弱，但他们仍充分相信，美国经济的复苏力道将继续为联储在今年晚些时候升息奠定基础。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

去年10月末日本央行进一步扩大其大规模货币放松政策，决定加快扩大基础货币的速度，至每年80万亿(兆)日圆(7,260亿美元)左右。之前年度目标为60-70万亿日圆；台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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4/8 隔夜逆回购 -964.43 0.05%

4/7 隔夜逆回购 -1,258.80 0.05%

4/6 隔夜逆回购 -1,193.69 0.05%

4/2 四天逆回购 -515.63 0.05%

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周三表示，金融危机的效应使美联储难以衡量美国经济产能闲置水平，所以当美联储认为可回归正常化时，未来升息应采取缓慢的进程。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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4/7 七天期反向交易 1,082.575 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--英国央行周二称，如果经济形势恶化，英国数额巨大的经常帐赤字可能打击市场对于英国的信心。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 204,550

上周三 201,700

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当期变化 +2,850

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括回购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行周三维持刺激规模和对经济前景的乐观看法不变，未受近期消费者支出和工厂产出疲弱的迹象所影响。一如广泛预期，日本央行承诺继续以每年80万亿日圆(合6,700亿美元)的速度扩大基础货币。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三共发行1,399.3亿台币存单，与当日存单到期金额1,397.3亿台币相较，存单发行余额2亿台币。

--台湾央行周二公布，共发行7,380亿台币存单，含1,300亿一年期定存单。与当日存单到期金额7,263.50亿台币相较，存单发行余额增116.5亿台币。 (完)