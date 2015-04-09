韩国个股：三星电子预期新旗舰手机Galaxy S6将创出货纪录新高

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透首尔4月9日 - 韩国三星电子周四称，预计最新款旗舰产品Galaxy S6智能手机的出货量将创下纪录新高。
S6周五在20个国家发售，在获得许多正面评价后，销售成绩料将强劲，增添三星电子2015年获利回升的希望。
三星移动部门主管申宗均(J.K. Shin)向记者表示，因为生产技术难度的原因，曲面萤幕版本的Galaxy S6 edge将有一段时间面临供应限制。(完) (编译 蔡美珍；审校 郑茵)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。