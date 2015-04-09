《全球主要央行动态》--4月9日

以下所列为上周四下午至本周四上午(4月2日-4月9日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

纽约联邦储备银行总裁杜德利周一称，美国升息时间尚不确定，美联储必须观察近期美国经济意外出现的疲态，不会预示未来有更大的放缓可能。“政策正常化的时间将取决于数据，而且尚不确定，因为无法完全预期到未来经济的进展，”杜德利在一份事前准备的演讲稿中称。他并预期升息的幅度将是“相当小”。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二表示，有鉴于美国经济通胀及就业水平重返正常水平还需数年时间，美联储可以承受得起等到明年稍晚再升息。柯薛拉柯塔建议对于最终的升息秉持格外的耐心，并提出等到2016年下半年再考虑升息，之后逐步上调，让利率在2017年底时触及2%。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔周三表示，金融危机的效应使美联储难以衡量美国经济产能闲置水平，所以当美联储认为可回归正常化时，未来升息应采取缓慢的进程。鲍威尔预计美联储八年多来的首次升息循环将在“今年稍晚”启动，最快就是美联储6月会议时。但他也和叶伦主席等其他决策高层一样，力图将升息时间点的注意力，转移在后续逐步收紧政策时可能采行的步调。

美联储3月会议记录显示，会上决策者承认海外经济给美国经济构成风险，且年初经济表现疲弱，但他们仍充分相信，美国经济的复苏力道将继续为联储在今年晚些时候升息奠定基础。会议记录称，“数位与会委员”在会上表示，他们预计未来的经济数据将为6月升息提供理据。即使那些对联储能否在6月升息感到不确定的与会委员也感觉到，美国经济已经改善，足以让联储转为在每次会议上酌情考虑是否升息。

会议记录并显示，联储官员考虑了，在开始收紧货币政策后，通过在必要时出售短期债券，来减少一项他们计划用于帮助提升利率的新工具的使用。美联储3月会议记录显示，官员们考虑了一系列选项，以增加隔夜逆回购工具(ON RRP)的使用，并在之后必要时减少其使用。

**欧元区**

欧洲央行周二宣布，3月买入将近610亿欧元(660亿美元)公债以及其它资产，在量化宽松计划实施的第一个月里略为超过目标。购买公债的操作从3月9日开始，购买有担保债券(covered bonds)和资产支持证券(asset-backed securities，ABS)则在更早时候已经开始。欧洲央行发言人表示，3月一个月内资产购买规模达到609.95亿欧元。

**英国/瑞士**

英国央行周二称，如果经济形势恶化，英国数额巨大的经常帐赤字可能打击市场对于英国的信心。英国央行公布的3月24日金融政策委员会(FPC)会议记录显示，委员们对从历史标准来看较高的英国经常帐赤字表示担忧，经常帐赤字在2014年第三季度相当于国内生产总值(GDP)的6%左右。“经常帐赤字数额巨大，在不利的环境中可能引发市场对英国的信心恶化，”会议记录显示。

**中国**

中国央行副行长潘功胜周五表示，中国的存款保险费率将低于其他国家，目前不会对商业银行产生大的影响。潘功胜在国新办吹风会上指出，中国的存款保险制度不会影响小型银行的吸储能力，即使出现存款大规模流动央行也有预案。存款保险条例周二正式公布，并定于5月1日起施行；根据条例规定，存款保险将实行限额偿付，最高偿付限额为人民币50万元。

中国央行货币政策委员会第一季度例会强调，继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度。而与去年四季度例会不同的是，央行此次特别指出，要提高直接融资比重，降低社会融资成本。央行网站周五刊登的会议内容表述基本与四季度例会相同，包括进一步推进人民币汇率形成机制改革，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。“灵活运用多种货币政策工具，保持适度流动性，实现货币信贷及社会融资规模合理增长。”央行称。

**日本/韩国**

日本央行周三维持刺激规模和对经济前景的乐观看法不变，未受近期消费者支出和工厂产出疲弱的迹象所影响。一如广泛预期，日本央行承诺继续以每年80万亿日圆(合6,700亿美元)的速度扩大基础货币。该举措主要透过购买政府公债和风险资产实现。央行审议委员木内登英就刺激计划的提议作出调整。他提议日本央行每年将基础货币目标及公债购买规模各扩大45万亿日圆。他的提议遭到多数委员的反对。

韩国央行周四维持利率不变，一如先前预期。外界普遍认为央行在3月降息后，将暂时按兵不动。一名媒体官员称，韩国央行货币政策委员会维持指标利率在1.75%不变。路透调查显示，多数受访分析师预期央行将于4月之后但在年底前再次降息。

**其他央行**

澳洲央行在周二政策会议之后发布新闻稿称：澳洲央行决定维持隔夜拆款利率在2.25%不变。2015年全球经济料温和增长，美国经济继续走强，中国经济增长较上年略有放缓。委员会在今日会议上判断，暂时维持利率不变是适当做法。未来一段时期进一步放宽政策或许是适宜的，如此才能促进需求稳健成长，并使通胀符合目标。

印度央行周二维持指标利率在7.50%不变，因暴雨使食品价格产生不确定性，央行希望等待通胀形势变得更加明晰，并给予银行业更多时间来消化此前的降息。印度央行今年已经两次降息，共调降50个基点，旨在提振经济成长。两次降息都是在例行政策评估会议之外做出的。

印度央行执行董事G. Padmanabhan在4月3日的一次演讲中表示，考虑到大量政府借款以及资本管控等原因，在对外资完全开发债市方面，印度需要谨慎地推进。他同时还表达了对印度借款人在离岸债市中的未对冲外汇敞口的担心，称这引发了“系统性担忧”。

菲律宾央行总裁泰谭柯周二表示，目前货币政策依然适当，但央行准备好在需要时作出调整。央行正在密切关注大宗商品价格走势以及市场人气的变化。泰谭柯指出，菲律宾今年可望达到2-4%的通胀目标。该国3月通胀率已降至2.4%。菲律宾央行将于5月14日举行下次会议。央行上个月连续第四次会议维持指标利率在4.0%不变。 (完)

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