《KEMP专栏》美国石油生产可能正在接近顶峰

EIA的周度及月度报告中包含对美国产油量的预估数据。但是，这些预估是基于有限数据的推算，会存在估算误差，而且在产量趋势发生变化时，这种误差可能还会特别大。

钻机数量是未来产油量趋势的领先指标(尽管还非常不完善)，而产量报告则是滞后指标。

根据当前的产量报告去预测未来的产量情况，就好比看着后视镜开车一样。

即便产油量会在本月或下个月触顶，但一时半会还不能反映到数据之中，估计至少到7、8月或更晚才能反映出来。