《KEMP专栏》美国石油生产可能正在接近顶峰

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
EIA的周度及月度报告中包含对美国产油量的预估数据。但是，这些预估是基于有限数据的推算，会存在估算误差，而且在产量趋势发生变化时，这种误差可能还会特别大。
钻机数量是未来产油量趋势的领先指标(尽管还非常不完善)，而产量报告则是滞后指标。
根据当前的产量报告去预测未来的产量情况，就好比看着后视镜开车一样。
即便产油量会在本月或下个月触顶，但一时半会还不能反映到数据之中，估计至少到7、8月或更晚才能反映出来。
但是，到触顶已显而易见时，实际产油量可能已下降好几个月了。(完) (审校 孙茉莉/张若琪)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。