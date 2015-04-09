台湾汇市：台币兑美元盘初整理，美联储年内升息预期转强

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透台北4月9日 - 台币兑美元 周四盘初于上日区间整理。受美联储官员讲话支撑年内升息预期影响，今日非美货币表现偏弱，台币兑美元也未能进一步测试30.80压力，仅能徘徊于31.10附近的窄幅区间。
交易员表示，虽然美元转强令台币升值预期降温，不过出口商在31.15-31.16价位尚有美元部位等待消化，再加上台股早盘走扬，预料将对台币形成支撑。
〞美联储今年升息的预期又转强，台币比较偏弱。”一位民营银行交易员说。
交易员指出，外资早盘动向尚不明显，要观察台股的表现以及下午出炉的买卖超数据。
本地时间10:23，台股涨0.81%，报9,649.14点。
市场人士预估，今日台币实质交易暂估在31.120-31.160间交投。早盘主要交易区间落在31.125-31.162；上交易日区间则在31.080-31.215。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘收敛。一个月远汇报价 暂在31.070/31.095左右，上日纽约盘收在31.050。
交易员预测今日集中交易区间：
•31.120-31.160
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--《综述》美联储官员称6月仍有可能加息，取决于未来两月数据表现 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
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