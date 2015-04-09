中国新债：国开行下周二将招标增发至多280亿元五期债，期限1-10年

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透上海4月9日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(14日)招标增发五期固息债，总额不超过280亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。
刊登在中国债券信息网的公告显示，上述五期债为该行2015年第6-10期金融债增发品种,票面利率依次为3.97%、4.18%、4.13%、4.25%及4.21%。具体发行条款如下：
2015第6-10期增发债
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发行上限 1/7年40亿元；3/5年60亿元；10年80亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：4月14日9:30-10:30；7/10年:4月14日9:30-11:10
招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 4月17日
起息日 1年：4月8日；3年：4月3日；5/7/10年：4月13日
分销期 4/15-4/17
上市日 1年：4月21日；3/5/7/10年：4月23日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
--------------------------------------------------------------(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 吕雯瑾; 审校 吴芳/张喜良)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。