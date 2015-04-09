台湾债市：获利了结卖压出笼五年债殖利率走高，观望长券标售

路透台北4月9日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周四走高。交易商表示，值此殖利率低位，追价买盘迟疑令多单获利了结卖压出笼，且明日将标售20年长券，市场观望气氛浓厚。

他们指出，美债的殖利率变化不算大，但五年券殖利率今日明显扬升，主要还是忧虑若美债多头无力，台债的多方荣景可能也会很有限。

〞今天看来流动性也不妙，...如果我还有赚，我该不该先跑一趟呢? 〞一位票券商交易员说。

交易员称，明日将标售20年期公债，也是市场忧虑的重点之一。本期公债104/7期尚未见成交，近期国际板美元债的发行也一直不少，在各方对寿险业者对长券的胃纳没有把握之下，宁愿退场观望。

也有交易员表示，今日空单明显进驻五年期公债，令殖利率明显扬升，后续空头的动向值得关注。

美国短债收益率周三升至一周高位，美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示，尽管数据反映美国经济成长放缓，但联储仍可能在今年升息。

104/7期公债 将在本周五标售，金额预定300亿台币。前次20年公债104/2期标售不足额，财政部当初截标在2.08%。

本地时间10:32，104/6殖利率升1.81基点报0.9900%。

指标公债今日预估主要交投区间：

* 五年公债104/6 ：0.97-1.00%

* 10年公债104/5 ：1.52-1.55%

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