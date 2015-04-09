台湾债市：获利了结卖压出笼五年债殖利率走高，观望长券标售

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透台北4月9日 - 台湾五年公债104/6期 殖利率周四走高。交易商表示，值此殖利率低位，追价买盘迟疑令多单获利了结卖压出笼，且明日将标售20年长券，市场观望气氛浓厚。
他们指出，美债的殖利率变化不算大，但五年券殖利率今日明显扬升，主要还是忧虑若美债多头无力，台债的多方荣景可能也会很有限。
〞今天看来流动性也不妙，...如果我还有赚，我该不该先跑一趟呢? 〞一位票券商交易员说。
交易员称，明日将标售20年期公债，也是市场忧虑的重点之一。本期公债104/7期尚未见成交，近期国际板美元债的发行也一直不少，在各方对寿险业者对长券的胃纳没有把握之下，宁愿退场观望。
也有交易员表示，今日空单明显进驻五年期公债，令殖利率明显扬升，后续空头的动向值得关注。
美国短债收益率周三升至一周高位，美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录显示，尽管数据反映美国经济成长放缓，但联储仍可能在今年升息。
104/7期公债 将在本周五标售，金额预定300亿台币。前次20年公债104/2期标售不足额，财政部当初截标在2.08%。
本地时间10:32，104/6殖利率升1.81基点报0.9900%。
指标公债今日预估主要交投区间：
* 五年公债104/6 ：0.97-1.00%
* 10年公债104/5 ：1.52-1.55%
以下为最新相关报导连结：
--美国FED：承认年初经济表现欠佳，但将继续推进升息计划－会议记录
--《综述》美联储官员称6月仍有可能加息，取决于未来两月数据表现 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。