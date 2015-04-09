中国债市：中央结算公司启用深沪两个服务中心，为地方债发行等提供便利

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透上海4月9日 - 中国中央国债登记结算有限公司表示，为更好服务于地方政府债券和企业债券等发行，该公司正式启用上海、深圳两地客户服务中心。
刊登在中国债券信息网的公告引述中债登有关人士称，“在去年开展地方债和企业债发行服务过程中，各方从配合债券市场管理改革、提高工作效率、降低成本等角度出发，强烈提出希望我们在重点地区设立客户服务中心，为其提供近距离贴身服务。”
上海、深圳的债券发行系统在发行服务和运作方式与北京总部无差异，数据实时统一管理。北京、上海、深圳可在同一时间向市场提供债券发行服务。
中债登表示，在目前支持地方债、企业债发行服务的基础上，未来将尽快提升上海、深圳客户服务中心功能，为客户提供更加丰富多样的服务。
地方政府债券发行规模方面，除财政部预算报告公布的5,000亿元人民币一般政府债券和1,000亿元专项债券外，财政部还审批了1万亿元的地方政府债券置换额度。
截至2014年末，中债登登记托管各类债券资产28.7万亿元，占债券市场总托管量的80.6%。2014年全年支持发行国债超1.6万亿元、政策性金融债券超2.2万亿元、地方政府债券4,000亿元、企业债近7,000亿元。
中国债券市场近年发展速度令人瞩目。2014年存量债券超过35万亿元。据国际清算银行(BIS)统计，中国债市存量规模的国际排名已从2004年第21位升至第三位。(完)
参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 李宏薇；; 审校 杨淑祯)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。