《分析》壳牌收购BG可能成催化剂，开启美国页岩油市场并购热潮

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
Apache Corp. 新任执行长John Christmann曾于3月告诉路透，他计划长期担任这一职务，公司自身的转型将显示，即便美国油价不会很快从当前略高于50美元处反弹，该公司也能获利。
艾克森美孚(Exxon Mobil) 执行长Rex Tillerson近期表示，对于该公司可能在低迷时期购买什么没有限制。艾克森美孚曾于2010年收购了页岩气企业XTO。
这一交易提高了艾克森美孚的页岩专业技术，但其因业务扩张至天然气而受到批评。天然气没有石油利润高。
几年来这些石油巨头在向股东返还更多现金、压低成本和提高增长率方面一直承压，因此它们在收购时需要特别挑剔。
券商Edward Jones的分析师Brian Youngberg一直在追踪艾克森美孚，其称，“我认为，投资者希望艾克森美孚主要关注内生增长机会，而非大规模收购。”(完)
(编译 郑茵/秦德兴/张若琪/于春红; 审校 李爽/王颖/许娜)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。