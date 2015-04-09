《分析》壳牌收购BG可能成催化剂，开启美国页岩油市场并购热潮

Apache Corp. 新任执行长John Christmann曾于3月告诉路透，他计划长期担任这一职务，公司自身的转型将显示，即便美国油价不会很快从当前略高于50美元处反弹，该公司也能获利。

艾克森美孚(Exxon Mobil) 执行长Rex Tillerson近期表示，对于该公司可能在低迷时期购买什么没有限制。艾克森美孚曾于2010年收购了页岩气企业XTO。

这一交易提高了艾克森美孚的页岩专业技术，但其因业务扩张至天然气而受到批评。天然气没有石油利润高。

几年来这些石油巨头在向股东返还更多现金、压低成本和提高增长率方面一直承压，因此它们在收购时需要特别挑剔。

券商Edward Jones的分析师Brian Youngberg一直在追踪艾克森美孚，其称，“我认为，投资者希望艾克森美孚主要关注内生增长机会，而非大规模收购。”(完)