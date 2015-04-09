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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 10:47 BJT

韩国央行：总裁称4月利率决定并非一致通过，一名委员支持降息

路透首尔4月9日 - 韩国央行总裁李柱烈周四在记者会上表示，韩国央行4月9日货币政策会议上做出维持利率不变的决定并非是一致通过，有一名委员投票赞成降息。

李柱烈还称，2015年国内生产总值(GDP)增长率预估自3.4%修正至3.1%，归因于去年第四季经济增长率较低。

李柱烈称，受油价下滑影响，将2015年通胀率预估由1.9%下调至0.9%。以上两项变动同央行3月的看法一致，当时央行降息至1.75%。

李柱烈预计，今年政府预算收入短缺，并称，密切关注日圆兑韩元汇率走势。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 白云/李爽)

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