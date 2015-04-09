中国股市：沪综指早盘宽幅震荡收跌1.2%，多空明显分歧调整压力加大

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透北京4月9日 - 中国股市沪综指周四早盘宽幅震荡收跌1.2%，A股成交额明显放大。分析师指出，今天大盘延续昨日走势，股指宽幅震荡伴随巨量成交，多空明显分歧调整压力加大，股指短期将进入调整期，中小板、创业板和成长股此前涨幅巨大，调整压力更甚。
沪综指 早盘收报3,945.23点，跌49.57点或1.24%；上证A股今日早盘成交5,318亿元人民币，上日为8,346亿元。
“这意味着多空分歧加大，尤其是在4,000点的高位，意味着后市宽幅震荡将是频发的一种状态。”中银国际证券策略分析师周荣华指出。
他认为，从资金角度看，AH股溢价率处在高位，港股的吸引力在上升，沪港通北冷南热迹象愈发明显，两地价差将逐步收敛，A股资金恐将出现分流。下周即将开始新股申购，同时季度经济数据和月度数据也将在下周公布，均将对市场构成考验。
创业板指数P 早盘收跌2.2%，盘中跌幅一度超过5%，同大股份 、朗姿股份 跌停报收。
沪深300指数 早盘收报4,257.58点，跌0.89%；沪深300指数期货主力4月合约 报收4,228点，跌0.45%，成交841,699手。130亿元额度的沪股通 早盘净卖出28.7亿元，105亿元额度的港股通 早盘净买入87.6亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。