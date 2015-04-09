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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 11:44 BJT

中国股市：沪综指早盘宽幅震荡收跌1.2%，多空明显分歧调整压力加大

路透北京4月9日 - 中国股市沪综指周四早盘宽幅震荡收跌1.2%，A股成交额明显放大。分析师指出，今天大盘延续昨日走势，股指宽幅震荡伴随巨量成交，多空明显分歧调整压力加大，股指短期将进入调整期，中小板、创业板和成长股此前涨幅巨大，调整压力更甚。

沪综指 早盘收报3,945.23点，跌49.57点或1.24%；上证A股今日早盘成交5,318亿元人民币，上日为8,346亿元。

“这意味着多空分歧加大，尤其是在4,000点的高位，意味着后市宽幅震荡将是频发的一种状态。”中银国际证券策略分析师周荣华指出。

他认为，从资金角度看，AH股溢价率处在高位，港股的吸引力在上升，沪港通北冷南热迹象愈发明显，两地价差将逐步收敛，A股资金恐将出现分流。下周即将开始新股申购，同时季度经济数据和月度数据也将在下周公布，均将对市场构成考验。

创业板指数P 早盘收跌2.2%，盘中跌幅一度超过5%，同大股份 、朗姿股份 跌停报收。

沪深300指数 早盘收报4,257.58点，跌0.89%；沪深300指数期货主力4月合约 报收4,228点，跌0.45%，成交841,699手。130亿元额度的沪股通 早盘净卖出28.7亿元，105亿元额度的港股通 早盘净买入87.6亿元。（完） (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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