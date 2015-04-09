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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 10:48 BJT

韩国股市：小幅上涨，市场预期第一季度公司财报将改善

路透首尔4月9日 - 韩国股市周四小幅上涨，市场预计韩国央行按兵不动后，本土公司第一季度财报将出现改善。

韩国综合股价指数 上涨0.2%报2,063.80点。(完)

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