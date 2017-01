新闻稿：油价走低的情况下液化天然气项目被取消--穆迪

(以下中文新闻稿由穆迪提供,为英文的翻译件。如有出入,以英文稿为准。)

纽约,2015年4月7日 — 穆迪投资者服务公司在最新发表的报告“Lower Oil Prices Cause Suppliers of Liquefied Natural Gas to Nix Projects”中表示,在油价下跌、以及澳大利亚和美国新增液化天然气 (LNG) 产能导致供应过剩的情况下,LNG供应商正在缩减资本支出计划。

穆迪表示,低迷的LNG价格将导致大多数尚在规划阶段的液化项目被取消,其中美国近30个、加拿大西部18个,加拿大东部4个。

“随着国际油价与美国天然气价格之差收窄,美国LNG项目不再有价格优势。逆转了过去4年来亚洲客户通过购买与Henry Hub价格挂钩的合约作为优化其LNG资产组合的需求,”穆迪高级副总裁Mihoko Manabe表示。

但是,由于已经动工的项目将如期建设,2020年前液化能力仍将会过剩。尤其在澳大利亚,约有1,800亿美元投资带来的新产能将在2017年使全球液化能力增长25%,而且在Sabine Pass Liquefaction LLC (Ba3/稳定) 项目于2015年第四季度投产之后,美国将成为LNG净出口国。

穆迪预计Cheniere Energy的Corpus Christi项目将是今年最有可能启动的项目,因为它是少数几个已获得充分的商业或财力支持开工建设的项目。

油价的下跌将导致其他大部分项目被推迟或取消,尤其是在今年。虽然诸如埃克森美孚 (Aaa/稳定) 的一些公司有能力可以耐心等待数年直到市场状况有所改善,其他大部分投资LNG项目的企业财力远不如前者充裕,一些企业可能希望从先期已投入的数十亿美元中尽早获利。

与改建现有LNG再气化项目相比,在未开发土地上新建项目的成本要高昂得多,建设风险更大、工期更长。新建项目往往会遭到当地反对声音,偶尔也会受到未经检验的法律法规的影响。根据目前有LNG液化项目建设的公司的公开资料测算,一个美国改建项目的建设成本中位数约为每吨800美元,而更先进的澳大利亚新建项目的成本目前估计在每吨3,400美元左右。