新闻稿：油价走低的情况下液化天然气项目被取消--穆迪

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
(以下中文新闻稿由穆迪提供，为英文的翻译件。如有出入，以英文稿为准。)
纽约，2015年4月7日 — 穆迪投资者服务公司在最新发表的报告“Lower Oil Prices Cause Suppliers of Liquefied Natural Gas to Nix Projects”中表示，在油价下跌、以及澳大利亚和美国新增液化天然气 (LNG) 产能导致供应过剩的情况下，LNG供应商正在缩减资本支出计划。
穆迪表示，低迷的LNG价格将导致大多数尚在规划阶段的液化项目被取消，其中美国近30个、加拿大西部18个，加拿大东部4个。
“随着国际油价与美国天然气价格之差收窄，美国LNG项目不再有价格优势。逆转了过去4年来亚洲客户通过购买与Henry Hub价格挂钩的合约作为优化其LNG资产组合的需求，”穆迪高级副总裁Mihoko Manabe表示。
但是，由于已经动工的项目将如期建设，2020年前液化能力仍将会过剩。尤其在澳大利亚，约有1,800亿美元投资带来的新产能将在2017年使全球液化能力增长25%，而且在Sabine Pass Liquefaction LLC (Ba3/稳定) 项目于2015年第四季度投产之后，美国将成为LNG净出口国。
穆迪预计Cheniere Energy的Corpus Christi项目将是今年最有可能启动的项目，因为它是少数几个已获得充分的商业或财力支持开工建设的项目。
油价的下跌将导致其他大部分项目被推迟或取消，尤其是在今年。虽然诸如埃克森美孚 (Aaa/稳定) 的一些公司有能力可以耐心等待数年直到市场状况有所改善，其他大部分投资LNG项目的企业财力远不如前者充裕，一些企业可能希望从先期已投入的数十亿美元中尽早获利。
与改建现有LNG再气化项目相比，在未开发土地上新建项目的成本要高昂得多，建设风险更大、工期更长。新建项目往往会遭到当地反对声音，偶尔也会受到未经检验的法律法规的影响。根据目前有LNG液化项目建设的公司的公开资料测算，一个美国改建项目的建设成本中位数约为每吨800美元，而更先进的澳大利亚新建项目的成本目前估计在每吨3,400美元左右。
到2020年前，穆迪预计LNG需求增长将慢于供应增长。届时，中国将成为对全球LNG市场最大、最重要的变动因素，印度也将实现迅速增长，但影响力并不会像中国一样大。而占大部分需求的成熟LNG市场，如日本、韩国和欧洲，增长将持平。(完)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
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