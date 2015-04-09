日本股市：日经指数刷新15年高位，预期外资继续买进日股

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
日本财务省的数据显示，上周外资在日本股市买超1.036万亿(兆)日 圆(86.1亿美元)，创下2013年4月初以来最大单周买超额。 大和证券资深技术分析师Hikaru Sato说：“自年初卖超以后，外资 重回日本股市，这帮助提振了人气。” “海外及国内投资者目前都在谨慎追高市场，看指数能否触及20,000 点关口，”他说。 出口类股受追捧。索尼 上涨1.7%，Tokyo Electron 上涨1.0%，TDK Corp 上涨1.0%。 日产汽车 飙升2.5%，此前SMBC日兴证券将该股评级从中性上 调至表现超越大盘，称因为营收可能强劲。 便利店运营商FamilyMart Co 大涨5.7%，之前该公司预测截 至明年2月的一年营业利润将增长16%至469亿日圆。 东证股价指数 涨0.4%报1,593.99点，JPX-日经400指数<.JPXN K400>涨0.4%至14,506.56点。(完)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。