日本股市：日经指数刷新15年高位，预期外资继续买进日股

日本财务省的数据显示，上周外资在日本股市买超1.036万亿(兆)日 圆(86.1亿美元)，创下2013年4月初以来最大单周买超额。 大和证券资深技术分析师Hikaru Sato说：“自年初卖超以后，外资 重回日本股市，这帮助提振了人气。” “海外及国内投资者目前都在谨慎追高市场，看指数能否触及20,000 点关口，”他说。 出口类股受追捧。索尼 上涨1.7%，Tokyo Electron 上涨1.0%，TDK Corp 上涨1.0%。 日产汽车 飙升2.5%，此前SMBC日兴证券将该股评级从中性上 调至表现超越大盘，称因为营收可能强劲。 便利店运营商FamilyMart Co 大涨5.7%，之前该公司预测截 至明年2月的一年营业利润将增长16%至469亿日圆。 东证股价指数 涨0.4%报1,593.99点，JPX-日经400指数<.JPXN K400>涨0.4%至14,506.56点。(完)