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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 11:09 BJT

日本股市：日经指数刷新15年高位，预期外资继续买进日股

日本财务省的数据显示，上周外资在日本股市买超1.036万亿(兆)日
圆(86.1亿美元)，创下2013年4月初以来最大单周买超额。
    
    大和证券资深技术分析师Hikaru Sato说：“自年初卖超以后，外资
重回日本股市，这帮助提振了人气。”
    
    “海外及国内投资者目前都在谨慎追高市场，看指数能否触及20,000
点关口，”他说。
    
    出口类股受追捧。索尼 上涨1.7%，Tokyo Electron 
 上涨1.0%，TDK Corp 上涨1.0%。
    
    日产汽车 飙升2.5%，此前SMBC日兴证券将该股评级从中性上
调至表现超越大盘，称因为营收可能强劲。
    
    便利店运营商FamilyMart Co 大涨5.7%，之前该公司预测截
至明年2月的一年营业利润将增长16%至469亿日圆。
    
    东证股价指数 涨0.4%报1,593.99点，JPX-日经400指数<.JPXN
K400>涨0.4%至14,506.56点。(完)

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