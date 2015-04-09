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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 10:56 BJT

韩国汇市：韩元下跌，受美联储会议记录和韩国央行决议影响

路透首尔4月9日 - 韩国韩元 周四料连续第三天录得跌幅，因
美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录暗示联储仍可能在今年加息，
同时韩国央行今天一如预期维持利率不变。
    
    0225GMT，韩元兑美元下跌0.2%至1,092.8，上日国内市场收盘报1,09
1.0。
    
    韩国央行周四一如预期维持利率不变。此前市场普遍预期韩国央行在
3月降息后会稍作停顿，之后才会再次放松政策。 
    
    韩国央行总裁李柱烈正在召开记者会。
    
    “韩国央行记者会后，韩元可能续跌，但将维持在1,090-1,095水准
，”三星期货的分析师Jeon Seung-ji称。
    
    三年期韩国公债6月期约 下跌0.04点至109.40。
    
                                 0225GMT    上日收市价
    ---------------------------------------------------
    韩元/美元              1,092.8        1,091.0
    日圆/韩元       9.0794/856         9.0873
    韩国公债期货 *          109.40         109.44
    韩国综合股价指数     2,063.80       2,059.26
    ---------------------------------------------------
    *  为三年期公债近月期约报价。
    (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。
    
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CN]
    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             
    

 (编译 王兴亚；审校 杜明霞)

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