韩国汇市：韩元下跌，受美联储会议记录和韩国央行决议影响

路透首尔4月9日 - 韩国韩元 周四料连续第三天录得跌幅，因 美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录暗示联储仍可能在今年加息， 同时韩国央行今天一如预期维持利率不变。 0225GMT，韩元兑美元下跌0.2%至1,092.8，上日国内市场收盘报1,09 1.0。 韩国央行周四一如预期维持利率不变。此前市场普遍预期韩国央行在 3月降息后会稍作停顿，之后才会再次放松政策。 韩国央行总裁李柱烈正在召开记者会。 “韩国央行记者会后，韩元可能续跌，但将维持在1,090-1,095水准 ，”三星期货的分析师Jeon Seung-ji称。 三年期韩国公债6月期约 下跌0.04点至109.40。 0225GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,092.8 1,091.0 日圆/韩元 9.0794/856 9.0873 韩国公债期货 * 109.40 109.44 韩国综合股价指数 2,063.80 2,059.26 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 杜明霞)