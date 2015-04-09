韩国汇市：韩元下跌，受美联储会议记录和韩国央行决议影响

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透首尔4月9日 - 韩国韩元 周四料连续第三天录得跌幅，因 美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录暗示联储仍可能在今年加息， 同时韩国央行今天一如预期维持利率不变。 0225GMT，韩元兑美元下跌0.2%至1,092.8，上日国内市场收盘报1,09 1.0。 韩国央行周四一如预期维持利率不变。此前市场普遍预期韩国央行在 3月降息后会稍作停顿，之后才会再次放松政策。 韩国央行总裁李柱烈正在召开记者会。 “韩国央行记者会后，韩元可能续跌，但将维持在1,090-1,095水准 ，”三星期货的分析师Jeon Seung-ji称。 三年期韩国公债6月期约 下跌0.04点至109.40。 0225GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,092.8 1,091.0 日圆/韩元 9.0794/856 9.0873 韩国公债期货 * 109.40 109.44 韩国综合股价指数 2,063.80 2,059.26 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 杜明霞)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。