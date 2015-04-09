全球金市：金价今年料续跌，2016年有望反弹--GFMS

* 金价今年料在每盎司1,100-1,340美元的区间

* 2015年黄金均价料为每盎司1,170美元，2016年料为1,250美元

* 2014年确认有204吨实货黄金过剩

路透伦敦4月9日 - 汤森路透的黄金矿业服务公司(GFMS)分析师周四在一份报告中称，金价今年可能跌至五年低位，延续前两年的跌势，但在2016年有望反弹，因亚洲需求复苏。

GFMS在2015年黄金调查中称，虽然今年因为美国经济相对欧洲和新兴市场而言更为稳健，金价上涨的希望渺茫，但持续了两年的金价跌势有望触底。

“根据我们的基本情况预估，2015年黄金均价料为每盎司1,170美元，”GFMS称。

“对于2016年，金价料展现温和涨势，随着亚洲市场买兴回暖，这些市场的机构投资需求亦将抵消近期西方国家场外黄金需求的下滑，基本情况预估是金价料为每盎司1,250美元。”

GFMS称，金价 今年有可能最低跌至每盎司1,100美元，为2010年3月以来最低。金价料受制于每盎司1,340美元的水平。

2014年金价下跌了近2%，因实货需求触及触及四年低点4,158吨，下降了18%。

而2013年曾涌现大量实货黄金买兴，尤其是中国，因现货金价格结束了12年的长牛行情，重挫28%。

在需求中占比最高的黄金珠宝买盘去年减少9%。中国珠宝消费去年减少了三分之一，但在2013年金价重挫期间曾猛增。

中国珠宝买盘的减少，一部分被印度黄金珠宝需求的复苏所抵消，印度黄金珠宝需求在连降三年后，于去年回升14%至690吨的纪录高位。

零售金币和金条市场规模按年大减40%，中国和印度需求下降得尤为明显。中国的金条需求减少了53%，降至2010年以来最低点。

“以整体供需状况来看，因为金币、金条和投资级珠宝的购买减少，金市在去年出现204吨的实货黄金过剩，”GFMS称。

较为正面的是，央行购金量达到466吨，按年增加14%。俄罗斯央行的购金量更是创下173吨的纪录高位。

GFMS报告显示，去年金矿产量连续第五年创纪录高位，达到3,133吨。矿商预售黄金的对冲操作规模达到1999年以来最高位103吨。

金废料供应减少近13%至1,125吨，因价格下跌没能吸引消费者出售。(完)