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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 11:26 BJT

《全球市场》美联储会议记录公布后亚股续涨，美元获得支撑

会议记录公布后，美国公债收益率(殖利率)上扬，提振了美元的吸引力。指标10年期美国公债收益率 在亚洲盘中报1.909%，高于美国周三收盘时的1.895%。

这扶助美元/日圆 上涨约0.2%至120.37日圆，隔夜曾低见119.65。欧元/美元 下滑至1.0771美元，上日跌约0.3%。

美元指数 升约0.2%至98.174。

油价扳回上日部分跌幅。上日受到美国原油库存激增及沙特(沙乌地)阿拉伯石油产量创记录的消息打压，油价重挫。

美国原油 反弹1.2%至每桶51.04美元，周三挫跌近7%；布兰特原油 回升约1.1%至56.18美元。(完) (编译 张明钧/秦德兴/汪红英/张若琪 审校 李爽/徐文焰/于春红)

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