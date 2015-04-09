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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 11:13 BJT

《汇市简讯》欧元/澳元遭抛，带动澳元/美元获得支撑

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* 澳元/美元触及0.7700，因欧元/澳元跌破1.4000和昨日低位

* 对收益率的需求提振利差交易货币，欧元是融资货币

* 澳元/美元的下道阻力位是昨日高点0.7727 (完)

(编译 于春红; 审校 王洋)

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