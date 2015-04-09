澳新汇市：澳元及新西兰元富有活力，利差交易提供支撑

欧元疲软也支撑澳新货币，欧元已成为最受投资人青睐的利差交易融资币。欧洲央行大规模购债计划，将欧洲债券收益率压至以前想像不到的低位。

欧元兑澳元 跌至1.4015澳元，脱离周一所及的五周高点1.4443澳元。欧元本周已累计下挫2.5%。

“我们极为看空(欧元)，相信这是欧元长期修正走势的开端。”道明证券驻新加坡亚太研究主管Annette Beacher表示。她预估年底前欧元/澳元将跌到1.28澳元。

欧元兑新西兰元 徘徊于1.4276新西兰元附近，距上个月触及的纪录低位1.4123近在咫尺。

澳元和新西兰元兑日圆亦徘徊高位，澳元/日圆 报92.38日圆，新西兰元/日圆 报90.69。

而新西兰元/美元 则持稳在0.7550，隔夜曾短暂升至0.7607美元。支撑位在0.7515，若升至0.7600则料吸引卖家出手。(完)

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