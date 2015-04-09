香港房地产：2月私人住宅楼价11连升再攀新高，中小型住宅续主导涨势

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透香港4月9日 - 香港差饷物业估价署周四发表的临时数字显示，今年2月全港私人住宅楼价连续11个月上升，按月升幅2.3%，楼价继续攀新顶峰；首两个月楼价累计则升4.6%。
数据显示，虽然楼价涨势仍由中小型住宅主导，但大面积豪宅亦稳健增长，D类住宅（实用面积100-159.9平方米）2月按月升1.9%，比前一个月1.27%的涨幅加快；E类单位（实用面积160平方米以上）按月升1.2%，与1月相同。
实用面积40平方米以下（A类住宅）、实用面积40-69.9平方米（B类住宅）的小型住宅于2月的楼价按月分别上涨2.2%及2.5%，1月分别为升2.5%及2.3%；实用面积70-99.9平方米（C类住宅）的中型单位按月升幅，由前一个月的1.6%扩大至2月的2%。
为防范楼市不断升温而可能对银行体系构成风险，香港金融管理局（HKMA）2月底推出第七次逆周期措施，进一步收紧按揭贷款。其中措施其针对价值700万港元以下的中小型楼宇的按揭成数由七成收紧至六成，市场人士指这会令真正用家更难＂上车＂，而对大额物业则未有进一步收紧，或令豪宅炽热气氛重燃。
在私人住宅租金方面，2月整体租金继续上扬，环比涨0.5%，较1月的0.6%升幅略减缓。A、B类小型住宅租金按月分别升0.33%及0.5%，较1月放缓；但C类中型住宅租金按月则升0.74%，较1月0.27%的升幅明显扩大。豪宅方面，D、E类住宅租金按月分别升0.48%及0.35%，较前一个月略放缓。
政府公布的楼价指数时间上有所滞后，而根据3月23日至29日市场二手成交统计的中原城市领先指数（CCL）最新报139.7点，按周跌0.25%。
差饷物业估价署的数据还显示，A及C类私人住宅2月的回报率持平于2.9%及2.6%，B类住宅则跌0.1个百分点至2.6%。至于D、E类私人住宅月内回报率均按月跌0.1个百分点，至2.3%及2.1%。（完）
欲浏览政府发布的公告，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。