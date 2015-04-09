香港房地产：2月私人住宅楼价11连升再攀新高，中小型住宅续主导涨势

路透香港4月9日 - 香港差饷物业估价署周四发表的临时数字显示，今年2月全港私人住宅楼价连续11个月上升，按月升幅2.3%，楼价继续攀新顶峰；首两个月楼价累计则升4.6%。

数据显示，虽然楼价涨势仍由中小型住宅主导，但大面积豪宅亦稳健增长，D类住宅（实用面积100-159.9平方米）2月按月升1.9%，比前一个月1.27%的涨幅加快；E类单位（实用面积160平方米以上）按月升1.2%，与1月相同。

实用面积40平方米以下（A类住宅）、实用面积40-69.9平方米（B类住宅）的小型住宅于2月的楼价按月分别上涨2.2%及2.5%，1月分别为升2.5%及2.3%；实用面积70-99.9平方米（C类住宅）的中型单位按月升幅，由前一个月的1.6%扩大至2月的2%。

为防范楼市不断升温而可能对银行体系构成风险，香港金融管理局（HKMA）2月底推出第七次逆周期措施，进一步收紧按揭贷款。其中措施其针对价值700万港元以下的中小型楼宇的按揭成数由七成收紧至六成，市场人士指这会令真正用家更难＂上车＂，而对大额物业则未有进一步收紧，或令豪宅炽热气氛重燃。

在私人住宅租金方面，2月整体租金继续上扬，环比涨0.5%，较1月的0.6%升幅略减缓。A、B类小型住宅租金按月分别升0.33%及0.5%，较1月放缓；但C类中型住宅租金按月则升0.74%，较1月0.27%的升幅明显扩大。豪宅方面，D、E类住宅租金按月分别升0.48%及0.35%，较前一个月略放缓。

政府公布的楼价指数时间上有所滞后，而根据3月23日至29日市场二手成交统计的中原城市领先指数（CCL）最新报139.7点，按周跌0.25%。

差饷物业估价署的数据还显示，A及C类私人住宅2月的回报率持平于2.9%及2.6%，B类住宅则跌0.1个百分点至2.6%。至于D、E类私人住宅月内回报率均按月跌0.1个百分点，至2.3%及2.1%。（完）

欲浏览政府发布的公告，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)