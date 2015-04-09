香港已公布经济指标--2015/4/8

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2015年2月 零售销售值 +14.9 -14.5^ -2.2 2015年2月 零售销售量 +18.2 -13.8^ -2.1 2015年2月 综合消费物价指数(CPI) +4.6 +4.1 +3.9 2015年2月 甲类消费物价指数(CPI A) +6.5 +6.3 +4.2 2014年第四 本地生产总值(GDP) +2.2 +2.7 +3.0 季 --------------------------------------------------------------------------------------------- 14年12月-15年2月% 14年11-15年1月% 13年12月-14年2月% 失业率 3.3 3.3 3.1 --------------------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位 当月 前月 上年同期 ） 2015年2月 贸易赤字／盈余 -35.88 -37.02 -53.67 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。