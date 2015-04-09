《汇市简讯》投资者持续买入美元/日圆，日股走强

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
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* 日本官方养老基金再次买入外国资产的传言，几乎被完全证实
* 总体来说通常等待低位，但今早已买入，但此后资金流量减少
* 美元/日圆在120.50前方和周二高位120.45仍有卖盘，停止位在120.50上方
* 趋向于120.00的单纯期权到期，规模为5.65亿美元
* 交易商在此下方有少量停止单，但日本及其他买家的买盘可能将一路向下
* 美元/日圆今日迄今交投区间介于120.08-39，日经指数高位在19,822.49。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。