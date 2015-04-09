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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 11:59 BJT

《汇市简讯》投资者持续买入美元/日圆，日股走强

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* 日本官方养老基金再次买入外国资产的传言，几乎被完全证实

* 总体来说通常等待低位，但今早已买入，但此后资金流量减少

* 美元/日圆在120.50前方和周二高位120.45仍有卖盘，停止位在120.50上方

* 趋向于120.00的单纯期权到期，规模为5.65亿美元

* 交易商在此下方有少量停止单，但日本及其他买家的买盘可能将一路向下

* 美元/日圆今日迄今交投区间介于120.08-39，日经指数高位在19,822.49。(完)

(编译 于春红; 审校 白云)

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