美国个股：阿里巴巴旗下蚂蚁金服6月推网上银行，电商大数据指数今出炉

淘金100指数根据供需、价格和成长活力等行业指标，最终综合成为行业景气指数。该指数“依赖及时量化的在线支付和交易数据，而非季报，为投资者提供准确实时的信息，”声明指出。

“我们希望我们的指数能超过A股市场，”袁雷鸣在接受路透专访时表示。自1月18日开始试运行以来，该指数已上涨65%左右，大体追随了A股市场的涨幅。

他还指出，博时基金管理公司将推出一只与该指数相关的基金和债券。但鉴于人们仍需要见证电商数据的价值，而且淘金100指数还需获得认同，蚂蚁金服对该基金的受欢迎程度持保守态度。博时基金是蚂蚁金服在该指数发布方面的合作伙伴之一。

分析师认为，这是蚂蚁金服和阿里巴巴金融抱负中顺理成章的下一步举措。

“在阿里巴巴看来，这是非常明智的，因为他们最早进军货币市场基金，并取得了巨大的成功，”Z-Ben Advisors的主管张浩川在该指数发布前表示。“下一步是指数基金”，他说。(完) (编译 张明钧/汪红英；审校 屈桂娟)