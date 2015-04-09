美国个股：阿里巴巴旗下蚂蚁金服6月推网上银行，电商大数据指数今出炉

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
淘金100指数根据供需、价格和成长活力等行业指标，最终综合成为行业景气指数。该指数“依赖及时量化的在线支付和交易数据，而非季报，为投资者提供准确实时的信息，”声明指出。
“我们希望我们的指数能超过A股市场，”袁雷鸣在接受路透专访时表示。自1月18日开始试运行以来，该指数已上涨65%左右，大体追随了A股市场的涨幅。
他还指出，博时基金管理公司将推出一只与该指数相关的基金和债券。但鉴于人们仍需要见证电商数据的价值，而且淘金100指数还需获得认同，蚂蚁金服对该基金的受欢迎程度持保守态度。博时基金是蚂蚁金服在该指数发布方面的合作伙伴之一。
分析师认为，这是蚂蚁金服和阿里巴巴金融抱负中顺理成章的下一步举措。
“在阿里巴巴看来，这是非常明智的，因为他们最早进军货币市场基金，并取得了巨大的成功，”Z-Ben Advisors的主管张浩川在该指数发布前表示。“下一步是指数基金”，他说。(完) (编译 张明钧/汪红英；审校 屈桂娟)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。