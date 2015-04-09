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货币新闻 | 2015年 4月 9日 星期四 16:38 BJT

表格：英国2月全球商品贸易逆差103.4亿英镑，创去年7月来最大

路透伦敦4月9日 - 英国国家统计局(ONS)周四公布贸易数据：

* 英国2月全球商品贸易逆差103.4亿英镑(路透调查预估为逆差90亿英镑)，为7月以来最大逆差；1月修正为逆差91.74亿英镑--国家统计局(ONS)

* 英国2月对非欧盟国家贸易逆差为32.38亿英镑(路透调查预估为逆差20亿英镑)，1月修正为逆差19.68亿英镑

* 英国2月整体商品和服务贸易逆差为28.59亿英镑，1月修正为逆差15.36亿英镑

以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)

2月 1月 (前值) 预估

全球商品贸易收支 -10.340 -9.174 (-8.412) -9.00

出口 23.161 24.061 (24.111)

进口 33.501 33.235 (32.523)

对非欧盟贸易收支 -3.238 -1.968 (-1.745) -2.00

对欧盟28国贸易收支 -7.102 -7.206 (-6.667)

服务贸易收支 7.481 7.638 (7.796)

整体商品与服务贸易 -2.859 -1.536 (-0.616)

扣除石油及不稳定因素

的商品贸易收支 -9.122 -8.351 (-7.717) (完)

(编译 王洋; 审校 龚芳)

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