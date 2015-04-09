表格：英国2月全球商品贸易逆差103.4亿英镑，创去年7月来最大

《独家新闻》美国华平投资集团聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团 已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
路透伦敦4月9日 - 英国国家统计局(ONS)周四公布贸易数据：
* 英国2月全球商品贸易逆差103.4亿英镑(路透调查预估为逆差90亿英镑)，为7月以来最大逆差；1月修正为逆差91.74亿英镑--国家统计局(ONS)
* 英国2月对非欧盟国家贸易逆差为32.38亿英镑(路透调查预估为逆差20亿英镑)，1月修正为逆差19.68亿英镑
* 英国2月整体商品和服务贸易逆差为28.59亿英镑，1月修正为逆差15.36亿英镑
以下为详细数据(负值代表“逆差”，单位为10亿英镑)
2月 1月 (前值) 预估
全球商品贸易收支 -10.340 -9.174 (-8.412) -9.00
出口 23.161 24.061 (24.111)
进口 33.501 33.235 (32.523)
对非欧盟贸易收支 -3.238 -1.968 (-1.745) -2.00
对欧盟28国贸易收支 -7.102 -7.206 (-6.667)
服务贸易收支 7.481 7.638 (7.796)
整体商品与服务贸易 -2.859 -1.536 (-0.616)
扣除石油及不稳定因素
的商品贸易收支 -9.122 -8.351 (-7.717) (完)
(编译 王洋; 审校 龚芳)
路透马德里/法兰克福1月23日 - 四名直接了解情况的消息人士称，美国私募股权公司--华平投资集团 已经聘请高盛安排出售旗下的安洁欧洲集团。安洁欧洲集团提供零件清洗服务以及油品与溶剂回收再生服务。
* 亚币普遍上扬，外资汇入买超台股令台币收高 * 台币具备避险货币特色，短线或有机会挑战31.200 * 明日台币主交投区间暂看在31.300-31.500 路透台北1月23日 - 台币兑美元 周一收升逾1角，创逾两个半月高位。交易员表示，亚币因市场 对美国新任总统川普(特朗普)就职演说失望而上扬，外资汇入并买超台股，令台币表现强势。 他们指出，由于海外无本金交割远期外汇市场(NDF)一个月期美元/台币换汇点最低来到31.300，令外资试 图在现货引领美元回落，但今日数次测试31.400关卡仍失败，因进口商也趁机买进美元。 〞外资早上想测31.400，但失败后有些回补(美元)。〞一大型公股银行交易员说。 另一外商银行交易主管称，台湾汇市处在美元供需不对称的环境，包括外资、出口商，以及寿险在NDF的 避险，都让美元供给长期大于需求。且台湾外汇存底厚实，对汇价又有所控管，在外资眼中，台币已成为亚洲 新兴市场中的避险货币。 该主管表示，川普(特朗普)就职演说后，做多美元的资金开始抽离，亚洲货币
“如果这将成为影响市场的长期因素，那么就需要看到一些证据，以确定这不仅仅是为了当选而发出的竞选言论，”一位在悉尼的大宗商品交易员说道，他拒绝具名，因未获得授权对媒体发表看法。