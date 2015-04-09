中国债市：发改委发布四项专项债发行指引，列入加速审核并放松标准

路透上海4月9日 - 中国国家发展和改革委员会周四发布通知，将养老产业、战略性新兴产业、城市停车场和城市地下综合管廊建设四类专项债券，列入加快并简化审核类债券，同时并放松相关发债标准。

本周稍早财政部发布地方政府专项债发行相关规定。意味着在一般债券之后，专项债发行也渐行渐近。 发改委是次通知，是对该类债券发行环节的进一步明确。

刊登在发改委网站的发行指引称，在符合相关条件的基础上，上述四种专项债，均比照发改委“加快和简化审核类”债券审核程序，提高审核效率。

具体内容方面包括鼓励各类企业发行企业债券、项目收益债券、可续期债券等专项债券，募集资金用于城市地下综合管廊建设；鼓励战略性新兴产业专项债券采取“债贷组合”增信方式，由商业银行进行债券和贷款统筹管理等。

对养老产业专项债券，发改委提出，一是根据养老产业投资回收期较长的特点，支持企业发行10年期及以上长期限企业债券或可续期债券；二是支持利用债券资金优化债务结构，在偿债保障措施较为完善情况下，允许企业使用不超过50%的募集资金用于偿还银行贷款和补充营运资金。

对城市停车场建设项目品种方案设计，可根据项目资金回流情况，支持合理灵活设置债 券期限、选择权及还本付息方式；探索停车设施产权、专项经营权、预期收益质押担保等形式；以及鼓励发债用于委托经营或转让—经营—转让（TOT）等方式，收购已建成的停车场统一经营管理。

在发债准入条件上，发改委对上述专项债的指标限制、资产负债率要求，以及和当地政府当年国内生产总值(GDP)和公共财政预算收入关系上，均有所放松。

地方政府专项债券是指省、自治区、直辖市政府（含经省级政府批准自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

据今年两会财政部报告，中国将建立一般债务和专项债务相结合的规范的地方债务举借机制。今年地方财政赤字5,000亿元，比上年增加1,000亿元，国务院同意发行地方政府一般债券弥补。此外国务院还同意新增发行地方政府专项债券1,000亿元，用于有一定收益的公用事业发展。(完)

参看详情，可点选发改委网站 www.sdpc.gov.cn/zcfb/zcfbtz/ (发稿 李宏薇；审校 黄凯)