中国货币市场：七天回购加权利率迫近3%，公开市场净回笼无碍资金宽松

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透上海4月9日 - 中国银行间市场周四早盘资金面延续宽裕，回购利率普降。其中七天期回购加权利率迫近3%，受开盘价破位下行引领。进入4月后仅逾一周时间，该回购价格累计跌幅超过80个基点(bp)。
交易员称，央行本周公开市场小规模净回笼，无碍充裕流动性。可关注下周IPO（新股公开发行），以及未来缴税因素，是否会对资金利率产生明显影响。
“(公开市场净回笼)没什么影响，回购利率继续下，现在主要还是跟着开盘走。”上海一银行交易员表示。
央行公开市场周四进行150亿元人民币七天期逆回购，本周净回笼150亿元，此前则为连续两周小幅净投放。
华北一银行交易员并认为，4月以来资金利率连续下行是对3月偏高水平的修复，亦在市场预期之内，然短期仍然需谨慎打新股引发的资金面波动，“走一步看一步吧”。
下周二(14日)是15家新股的网上申购日。证监会公布的最新一批30家新股发行批文显示，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.5521 2.6294 -7.73
七天 3.0111 3.0937 -8.26
14天 3.5932 3.7122 -11.90
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.9900 0.5200 +147.00
七天 4.3200 2.2400 +208.00
14天 4.1500 3.8800 +27.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.6000 2.7200 -12.00
七天 3.0900 3.1200 -3.00
14天 3.6700 3.7100 -4.00
Shibor
其中:隔夜 2.5990 2.6830 -8.40
七天 3.0730 3.1630 -9.00
三个月 4.8008 4.8305 -2.97
-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 李宏薇/黄凯)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。