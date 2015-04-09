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亚洲 | 2015年 4月 9日 星期四 12:50 BJT

中国货币市场：七天回购加权利率迫近3%，公开市场净回笼无碍资金宽松

路透上海4月9日 - 中国银行间市场周四早盘资金面延续宽裕，回购利率普降。其中七天期回购加权利率迫近3%，受开盘价破位下行引领。进入4月后仅逾一周时间，该回购价格累计跌幅超过80个基点(bp)。

交易员称，央行本周公开市场小规模净回笼，无碍充裕流动性。可关注下周IPO（新股公开发行），以及未来缴税因素，是否会对资金利率产生明显影响。

“(公开市场净回笼)没什么影响，回购利率继续下，现在主要还是跟着开盘走。”上海一银行交易员表示。

央行公开市场周四进行150亿元人民币七天期逆回购，本周净回笼150亿元，此前则为连续两周小幅净投放。

华北一银行交易员并认为，4月以来资金利率连续下行是对3月偏高水平的修复，亦在市场预期之内，然短期仍然需谨慎打新股引发的资金面波动，“走一步看一步吧”。

下周二(14日)是15家新股的网上申购日。证监会公布的最新一批30家新股发行批文显示，绝大部分申购时间集中在4月14日至16日。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.5521 2.6294 -7.73

七天 3.0111 3.0937 -8.26

14天 3.5932 3.7122 -11.90

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.9900 0.5200 +147.00

七天 4.3200 2.2400 +208.00

14天 4.1500 3.8800 +27.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.6000 2.7200 -12.00

七天 3.0900 3.1200 -3.00

14天 3.6700 3.7100 -4.00

Shibor

其中:隔夜 2.5990 2.6830 -8.40

七天 3.0730 3.1630 -9.00

三个月 4.8008 4.8305 -2.97

-----------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾; 审校 李宏薇/黄凯)

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