中国汇市：人民币早盘继续小跌，与离岸价差扩大但未见套利盘

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
路透上海4月9日 - 人民币对美元即期 周四早盘继续小幅下跌，中间价则小涨。交易员指出，汇价波动收窄，场内结售汇较为均衡；尽管在岸与离岸CNH价差扩大，但未见套利盘，短期人民币维持窄幅震荡概率偏大。
他们并表示，清明节后客盘购汇情绪较节前略微升温，人民币汇价从6.19元跌至6.20后，大行也加入购汇行列；离岸CNH亦因国际美元连续反弹而连四日走弱。
“今天市场(结售汇)两边差不多，就是有点奇怪，(两地)价差也有，就是未见套利盘出来，”一城商行交易员称，“套利盘不来，大行也会找机会做短差，整体比较均衡吧。”
另一外资行交易员指出，今天在6.2030元附近出现大行美元买盘，不过美元短期继续大涨可能性似乎也不大。
北京时间12:05，人民币兑美元即期报6.2036元，上日收报6.2032元。今日人民币兑美元中间价 为6.1338元，上日中间价为6.1345元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3215/6.3265，上日尾盘为6.329。
北京时间12:05，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2082/6.2121元，上一交易日尾盘报6.205元。
全球汇市方面，美元周四亚洲早盘徘徊在一周高位附近，此前由于两位颇具影响力的美联储官员的讲话，使得市场继续预计联储将在今年升息，美元获得支撑。
中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮动进行动态管理和调节。(完) (发稿 张金栋; 审校 倪蔚丹/张喜良)
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。