中国汇市：人民币早盘继续小跌，与离岸价差扩大但未见套利盘

路透上海4月9日 - 人民币对美元即期 周四早盘继续小幅下跌，中间价则小涨。交易员指出，汇价波动收窄，场内结售汇较为均衡；尽管在岸与离岸CNH价差扩大，但未见套利盘，短期人民币维持窄幅震荡概率偏大。

他们并表示，清明节后客盘购汇情绪较节前略微升温，人民币汇价从6.19元跌至6.20后，大行也加入购汇行列；离岸CNH亦因国际美元连续反弹而连四日走弱。

“今天市场(结售汇)两边差不多，就是有点奇怪，(两地)价差也有，就是未见套利盘出来，”一城商行交易员称，“套利盘不来，大行也会找机会做短差，整体比较均衡吧。”

另一外资行交易员指出，今天在6.2030元附近出现大行美元买盘，不过美元短期继续大涨可能性似乎也不大。

北京时间12:05，人民币兑美元即期报6.2036元，上日收报6.2032元。今日人民币兑美元中间价 为6.1338元，上日中间价为6.1345元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3215/6.3265，上日尾盘为6.329。

北京时间12:05，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2082/6.2121元，上一交易日尾盘报6.205元。

全球汇市方面，美元周四亚洲早盘徘徊在一周高位附近，此前由于两位颇具影响力的美联储官员的讲话，使得市场继续预计联储将在今年升息，美元获得支撑。